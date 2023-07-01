شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب تفاصيل 18 جهازا جديدا قادمة من آبل العام المقبل.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدثت شركة آبل ضجة عندما كشفت عن سماعة Vision Pro في وقت سابق من هذا الشهر وسط منافسة شرسة مع Meta، لكن يبدو أن عملاق التكنولوجيا لم يتوقف هنا، حيث تشير التسريبات الكبرى إلى أن أجهزة "آيفون" و"ساعة آبل" وMac الجديدة من بين العديد من المنتجات على الطريق خلال العام المقبل، بحسب ديلي ميل.

وتوقع مارك غورمان من بلومبرغ، إطلاق 18 جهازا جديدا خلال العام المقبل، ويتماشى العديد منها مع تكهنات موجودة مسبقا على الويب حيث يتحدث عشاق آبل قبل حدث الشركة التقليدي في كاليفورنيا في سبتمبر، وقام MailOnline بتفصيل التفاصيل حول ما يمكن توقعه.



4 هواتف "آيفون 15" 4 هواتف "آيفون 15" تم تداول التكهنات حول "آيفون 15" على الإنترنت منذ شهور، وسط العديد من التسريبات الوهمية، وفي الشهر الماضي، كشفت MacRumors عما زعمت أنها صور "دقيقة للغاية" لأربعة أطرزة مع "زجاج خلفي بلوري" وحواف منحنية كثيرا.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن أجهزة "آيفون 15s" هذه ستحتوي على منفذ شحن USB-C بدلا من منفذ Lightning، بسبب التشريع الذي أقره الاتحاد الأوروبي في عام 2022، وعلى الرغم من أن غورمان لا يضيف شيئا جديدا إلى هذه النظريات، فمن المتوقع أن يتم إطلاق أربعة طرز من "آيفون 15" في المستقبل القريب.

وقد يشمل ذلك جهاز "آيفون 15" و"آيفون برو 15" بحجم 6.1 بوصة، و"آيفون ماكس 15" بحجم 6.7 بوصة و"آيفون برو 15 ماكس" بالحجم نفسه، وفقا لما ذكرته MacRumors.





نموذجان من MacBook Airبدأت آبل مؤتمرها العالمي للمطورين المرتقب بشدة هذا الشهر من خلال عرض منتج MacBook Air جديد، ويوفر هذا الكمبيوتر المحمول مقاس 15 بوصة 18 ساعة من عمر البطارية، وهو أسرع 12 مرة من أجهزة MacBook القائمة على Intel - بأسعار تبدأ من 1299 دولارا (1399 جنيها إسترلينيا).

لكن اتضح أن شركة آبل قد تطور نموذجين آخرين ليتم إطلاقهما في وقت مبكر من عام 2024، وفقا لغورمان، وتم تسمية هذه الأجهزة مقاس 13 بوصة باسم "J613" و"J615"، لكن التفاصيل الأخرى لا تزال غامضة.



3 ساعات أبل 3 ساعات أبل يقترح غورمان أيضا أن ثلاث ساعات جديدة من آبل يمكن أن تكون في الأفق في حدث سبتمبر، وباستخدام الأسماء الرمزية "N207" و"N208" و"N210"، يدعي أن نموذجين من السلسلة 9 سيكونان من بين هذه النماذج إلى جانب طراز Urtla 2 الجديد.

وفي الوقت الحالي، تبلغ تكلفة ساعات ألترا المصنوعة من التيتانيوم 799 دولارا (849 جنيها إسترلينيا)، ما يوفر ما يصل إلى 36 ساعة من عمر البطارية، ويشير تسرب آخر من DigiTimes إلى أن Urtla 2 قد تتم ترقيته من استخدام OLED إلى تقنية micro-LED مما يجعل الجهاز أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وهذا أيضا لديه القدرة على تعزيز عمر Urtla 2 مع إعطاء المنتج سطوعا أكبر.



3 أجهزة "آيباد" 3 أجهزة "آيباد" يتوقع مراسل بلومبرغ أن يتم الكشف عن iPad Air الجديد - الملقب بـ 'J507' - إلى جانب جهازي iPad Pro ('J717' و'J720')، ويُعتقد أن جهاز iPad Air سيكون ترقية من الطراز الحالي الذي يستخدم شريحة M1 - ثاني أقوى وحدة معالجة مركزية ومعالجة رسومات تمتلكها آبل.

وهذا من شأنه أن يجعل iPad Air يتماشى مع iPad Pro الحالي، حيث توفر شريحة M2 أداء أسرع بنسبة 15% ورسومات أسرع بنسبة 35%، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تحتوي طرز iPad Pro الجديدة على شاشات بحجم 16 بوصة، وفقا للمعلومات، التي زعمت أنها تسربت المعلومات في أكتوبر من العام الماضي.

ويُزعم أن هذا النموذج يمكن الكشف عنه في الربع الأخير من عام 2023 لكن التفاصيل الأخرى لا تزال غير واضحة.



3 أجهزة iMacs 3 أجهزة iMacs يدعي غورمان أن شركة آبل تعمل على جهاز iMac بشاشة 30 بوصة - ست بوصات أكبر من طراز الكمبيوتر 2021، ويمكن أن يكون هناك اثنان آخران - الاسم الرمزي 'J433' و'J434' - في الأفق، حيث يستضيفان شاشة بحجم 24 بوصة متوسطة الحجم.

وفي مارس، قال غورمان إن هذين الطرازين لن يتم شحنهما "حتى النصف الثاني من العام على أقرب تقدير"، ما يشير إلى أنه قد يتم الكشف عنهما في حدث سبتمبر.



3أجهزة أجهزة MacBook 3أجهزة أجهزة MacBook أخيرا، يمكن أن يتوفر جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة في عام 2024، إلى جانب جهاز كمبيوتر بحجم 14 بوصة و16 بوصة (تحمل الاسم الرمزي 'J504' و'J514' و'J516' على التوالي)، ويتوقع غورمان استخدام الأجهزة لشريحة M3 التي لم يتم إصدارها - ما يعزز أداءها ورسوماتها أكثر.

وتأتي هذه الشائعات بعد أشهر فقط من كشف آبل النقاب عن أحدث إصداراتها من MacBook Pro باستخدام شريحة M2 التي تعتبر حاليا الأسرع في العالم، وجعلت شريحة M2 هذه الأجهزة أقوى بست مرات من سابقاتها، لذا يمكن القول إن مستقبل MacBook Pro القائم على M3 لا يمكن تصوره.