شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر تعطيل مقاطع الفيديو لمستخدمى أدوات حظر الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح YouTube فجأة يتخذ موقفًا أكثر تشددًا ضد أدوات حظر الإعلانات، وسيؤدي إلى قطع المشاهدين بعد ثلاثة مقاطع فيديو إذا كانوا غير راغبين في إيقاف تشغيلهم.

ويلقي موقع YouTube دورًا رئيسيًا في تشغيل الفيديو للمشاهدين الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات و أكدت الشركة لـ The Verge أنها تجري حاليًا "تجربة صغيرة على مستوى العالم تحث المشاهدين الذين لديهم أدوات حظر الإعلانات على السماح بالإعلانات على YouTube أو تجربة YouTube Premium".

ويأتي البيان بعد أن بدأ بعض الأشخاص في ملاحظة تحذير سريع جديد من إمكانية قطع تشغيل الفيديو إذا اكتشف YouTube الاستخدام المتكرر لأدوات حظر الإعلانات.

وأبلغت Android Authority في وقت سابق عن تلك الاختبارات والتي تمنع المشاهدين من مشاهدة أكثر من ثلاثة مقاطع فيديو عندما يكون مانع الإعلانات نشطًا.

وقال المتحدث باسم Google Oluwa Falodun لموقع The Verge عبر البريد الإلكتروني: "اكتشاف أدوات حظر الإعلانات ليس جديدًا ، ويطلب الناشرون الآخرون بانتظام من المشاهدين تعطيل أدوات منع الإعلانات" ، ويصر YouTube على أن المستخدمين سيتلقون إشعارات متعددة تحثهم على التوقف عن استخدام الأدوات ، أو بدلاً من ذلك الاشتراك في YouTube Premium قبل تعطيل أي من مشاهدتهم.

ويقول موقع YouTube إن المشاهدين سيتلقون عدة تحذيرات قبل تعطيل التشغيل.

ويقرأ البريد الإلكتروني الذي أرسله Falodun إلى The Verge : "نحن نتعامل مع تعطيل التشغيل على محمل الجد، ولن نعطل التشغيل إلا إذا تجاهل المشاهدون الطلبات المتكررة للسماح بالإعلانات على YouTube ، وفى الحالات التي يشعر فيها المشاهدون أنه تم الإبلاغ عنهم خطأً على أنهم يستخدمون مانع إعلانات ، يمكنهم مشاركة هذه التعليقات من خلال الضغط على الرابط في المطالبة."

وتشير هذه الإجراءات إلى أن YouTube يشدد من موقفه ضد أدوات حظر الإعلانات ، وهو يبرر هذه الخطوة بالقول إن كل تلك المواقع الإعلانية ضرورية لمنشئي المحتوى ليتم تعويضهم عن محتواهم - ولكي تظل المنصة مجانية.

ويقول بيان الشركة: "يدعم نموذج YouTube المدعوم بالإعلانات نظامًا بيئيًا متنوعًا لمنشئي المحتوى ، ويوفر لمليارات الأشخاص وصولاً عالميًا إلى المحتوى مجانًا مع الإعلانات"

واختبر موقع YouTube صبر مستخدميه بشكل متزايد من خلال تجربة تحميل إعلانات أثقل في السنوات الأخيرة، و في سبتمبر الماضي قدمت الشركة ما يصل إلى 10 مقاطع غير قابلة للتخطي في فاصل إعلاني واحد في تجربة أخرى من تجاربها، وفي مايو أعلن موقع يوتيوب أن إعلانات مدتها 30 ثانية ستُعرض على منصات التليفزيون.

ويزيل YouTube Premium الإعلانات من الخدمة (ويتضمن مزايا أخرى مثل التنزيلات في وضع عدم الاتصال و YouTube Music Premium) بسعر 11.99 دولارًا شهريًا أو 119.99 دولارًا سنويًا، و في نوفمبر الماضي أعلنت الشركة أنها تجاوزت 80 مليون مشترك عبر YouTube Premium و YouTube Music.

لذلك في حين أن حماية أرباح المبدعين هي ذريعة خيرية يجب اتباعها ، فإن الشركة لديها كل الاهتمام في توجيه المزيد من الأشخاص نحو اشتراكها الشهري المتكرر.

وقالت الشركة في بريدها الإلكتروني "نريد إبلاغ المشاهدين بأن أدوات منع الإعلانات تنتهك شروط خدمة YouTube، وتسهل عليهم السماح بالإعلانات على YouTube أو تجربة YouTube Premium للحصول على تجربة خالية من الإعلانات" .