شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Niantic مطورة لعبة Pokemon Go تسرح 230 موظفًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت عمليات تسريح العمالة التقنية في جميع أنحاء العالم والتي بدأت في عام 2022 وأثرت حتى على شركات الألعاب الكبرى مثل EA وUbisoft، حيث أعلنت شركة تطوير ألعاب الهاتف المحمول Niantic ومقرها الولايات المتحدة عن تخفيض 230 وظيفة كجزء من خطة إعادة الهيكلة.

وفي خطاب أرسل إلى الموظفين ، أكد الرئيس التنفيذي للشركة جون هانكي تسريح العمال، وسلط الخطاب الضوء أيضًا على أن الموظفين المتضررين موجودون في استوديو Niantic الموجود في لوس أنجلوس والذي تم إغلاقه أيضًا.

وكجزء من التقليص ، ستلغي الشركة حتى لعبة NBA All-World وستتوقف أيضًا عن إنتاج عنوانها القادم المستندة إلى Marvel، كما أوضح هانكي سبب قرار الشركة في الرسالة. وفقًا لـ Pitchbook ، كان لدى Niantic 1050 موظفًا في عام 2022.

وأشار هانكي إلى "العوامل الداخلية والخارجية" التي أدت إلى حركة إعادة الهيكلة هذه ، والتي تشمل أيضًا تباطؤ الاقتصاد الكلي العالمي الشامل. في عام 2016 ، أطلقت Niantic أول نجاح كبير لها ، Pokemon Go ، وقرار الشركة يسلط الضوء على كيفية تغير صناعة ألعاب الهاتف المحمول على مر السنين.

ومنذ إصدار اللعبة ، أدخلت كل من Apple و Google تغييرات في متاجر التطبيقات الخاصة بهما والتي تقيد تتبع الإعلانات بين التطبيقات. جعلت هذه التغييرات الإعلانات لاكتساب مستخدمين جدد أكثر تكلفة بالإضافة إلى عدم القدرة على التنبؤ بها بالنسبة للمطورين.

وقال هانكي: "في السنوات التي تلت إطلاق Pokémon Go ، أصبح سوق الهاتف المحمول مزدحمًا والتغييرات في متجر التطبيقات والمشهد الإعلاني للجوّال زاد من صعوبة إطلاق ألعاب جوّال جديدة على نطاق واسع"، وأضافت الشركة أيضًا أن دعم Pokemon Go يمثل "أولوية قصوى". وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث داتا إيه أي ،انخفض إجمالي الإنفاق على متجر التطبيقات على الألعاب بنسبة 5٪ في عام 2020 إلى 110 مليارات دولار.

تطور تطبيقات الواقع المعزز

تدمج تطبيقات الواقع المعزز (AR) رسومات الكمبيوتر والبيانات في العالم الحقيقي. تشير خطوة الشركة أيضًا إلى تطور تطبيقات AR هذه. Pokemon Go هي أيضًا لعبة تعتمد على الواقع المعزز ويمكنها عرض وحش رقمي يتفاعل أيضًا مع العالم الحقيقي عبر شاشة الهاتف.

ومع ذلك ، بدأت الشركات الكبرى بدمج التكنولوجيا في سماعات الرأس التي تستخدم كاميرات قوية للجمع بين العالمين الحقيقي والافتراضي والذي من المتوقع أيضًا أن يكون منصة الحوسبة الرئيسية التالية. في وقت سابق من هذا العام ، أطلقت شركة Meta العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي سماعة الرأس Quest Pro ، وفي عام 2024 من المتوقع أن تقوم شركة Apple المصنعة لأجهزة iPhone بشحن سماعة Vision Pro التي قدمتها الشركة في وقت سابق من هذا الشهر.

قال هانكي في الرسالة: "نعتقد أنه يمكننا إنشاء محتوى رئيسي وخدمات منصة تساعد في تحقيق وعد هذا التحول التكنولوجي"، وأضاف هانكي أيضًا أن سوق الواقع المعزز "يتطور بشكل أبطأ مما كان متوقعًا ، بسبب التحديات التكنولوجية ولأن اللاعبين الأكبر يبطئون استثماراتهم في ضوء البيئة الكلية".