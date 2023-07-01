شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مواقع مهتمة بشئون التقنية أن شركة أبل ستكشف عن جيل جديد من ساعاتها الذكية هذا العام، حسبما نقلت RT.

وتبعًا لأحدث التسريبات فإن آبل ستكشف عن عدة نماذج من ساعاتها الذكية بما فيها نماذج Urtla التي ستحصل على مواصفات ممتازة.

ومن بين أهم التحسينات التي ستحصل عليها هذه الساعات هي معالجات جديدة مطورة عن معالجات A15، ستمنحها أداءً سريعًا واستهلاكًا أقل لشحن البطارية.



ومن المتوقع ان تحصل ساعات Apple Watch الجديدة على أحدث تقنيات البلوتوث التي تؤمن إقرانها بالهواتف والأجهزة الذكية بشكل ممتاز وتوفر لها نقلا سريعا للبيانات.

وشتبه الساعات الجديدة من حيث الشكل الخارجي ساعات Apple Watch التي ظهرت العام الماضي، لكنها ستحصل على تعديلات داخلية تجعل بطاريتها تعمل لفترة أطول كما ستجهز ببرمجيات وتقنيات إضافية توسع قدراتها في مراقبة صحة المستخدم ولياقته البدنية.

ومن المفترض أن تكشف آبل عن ساعاتها الذكية خريف العام الجاري خلال مؤتمر تقني ستستعرض فيه أيضا مجموعة من الهواتف والأجهزة الذكية الجديدة.