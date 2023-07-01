شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. ميزة Check In فى نظام iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر ميزة Check-in من أكثر الميزات فائدة بين الميزات الجديدة القادمة إلى تطبيق الرسائل في نظام iOS 17، حيث ستتيح هذه الميزة للمستلم معرفة أين تتجه ومتى من المتوقع أن تصل، وبمجرد وصولك إلى وجهتك، سترسل ميزة Check-in تلقائيًا إشعارًا إلى الشخص الذي كنت تتحدث معه يوضح أنك وصلت إلى وجهتك.

لكن إذا تأخرت في الطريق، سينبهك هاتف آيفون لمعرفة إذا كنت تريد إضافة المزيد من الوقت إلى وقت الوصول المتوقع. إذا لم ترد بعد فترة زمنية محددة، ستشارك ميزة Check-in مع المستلم معلومات حول موقعك الأخير ومقدار طاقة البطارية الباقية في هاتف آيفون وحالة الخدمة الخلوية.

وتقول آبل إن أي معلومات ستُشاركها عبر هذه الميزة ستكون مشفرة بالكامل، لذلك فهذه الميزة ستكون مفيدة جدًا عندما يريد المستخدم إخطار أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء بأنه وصل إلى وجهته بأمان.

يتطلع الكثير من الأشخاص إلى تحديث iOS 17 لوجود ميزة الأمان هذه حتى لا يقلقوا بشأن أطفالهم أو أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم أثناء التنقل. وبفضل التشفير من طرف إلى طرف، فلن يقلقوا بشأن تتبع الموقع أو سرقة معلومات الموقع.