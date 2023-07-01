شاهد قبل الحذف .. فيديو للممثلة السورية انجي خوري وهي تقوم بهذا الفعل تخطف جمهور سما المصري (فيديو)

أثارت الممثلة السورية انجي خوري حالة من الجدل والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول عدد من النشطاء على صورة من المقطع الفيديو الفاضح لها مع الناشط اللبناني ربيع زين.

ونشرت انجي خوري بثا مباشرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتكشف فيه حقيقة الفيديو والصور المتداولة.

ونفت الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري شائعات خضوعها للعديد من عمليات التجميل من خلال صورة شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ظهرت فيها خوري مخفية مفاتنها لأول مرة مما شكل صدمة للجمهور وعلقت خوري على الصورة وقالت:

“مين متلي بحب الجمال الطبيعي وكلشي طبيعي ”