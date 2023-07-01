شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحظر دخول غير المستخدمين للموقع للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع "سايبر نيوز" إن موقع توتير للتدوين القصير لم يعد تويتر يسمح للأفراد بمشاهدة التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي ما لم يتم تسجيل دخولهم إلى حساب - في محاولة للحد من آثار جمع البيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي.

ونشرت صفحة "أخبار تويتر اليومية" هذه المعلومات على المنصة نفسها، ولكن وفقًا لمالك تويتر إيلون ماسك ، فإن السياسة الجديدة لن تدوم إلى الأبد.

وكتب على الصفحة "لم يعد إصدار تويتر يسمح للمستخدمين بالتصفح دون تسجيل الدخول. جميع الروابط تُعيد التوجيه إلى صفحة التسجيل".

وأضيف: "يُعتقد أن هذا إجراء يجعل من الصعب أخذ بيانات تويتر من قبل برامج مثل ChatGPT".

وبعد بضع ساعات ، أكد مالك موقع تويتر، إيلون ماسك الأمر وأضاف أن هناك سببا آخر وراء الخطوة هدفه منع المستخدمين غير المسجلين من التنقل بحرية في الموقع.

وكتب ماسك فى تغريدة "تدبير طارئ مؤقت. لقد تم سرقة البيانات بشكل كبير لدرجة أنها كانت مهينة للمستخدمين العاديين !"

لم يذكر ماسك إلى متى ستبقى القاعدة الجديدة سارية المفعول ، ولكن في الوقت الحالي ، سيُطلب من أصحاب الحسابات من خارج تويتر الذين يحاولون مشاهدة تغريداتهم المفضلة التسجيل للحصول على حساب أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود.

دعا الملياردير التكنولوجي سابقًا شركات الذكاء الاصطناعي ، مثل أوبن إيه آي ، لاستخدام بيانات تويتر لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة.

قال ماسك إن المئات من المؤسسات أو أكثر كانت تلغي بيانات تويتر "بقوة شديدة" ، مما أثر على تجربة المستخدم.

وقال "بالتأكيد سنتخذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين سرقوا بياناتنا ونتطلع إلى رؤيتهم في المحكمة خلال سنتين إلى ثلاث سنوات من الآن".