شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل منصة تويتر لدى آلاف من المستخدمين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبلغ الآلاف من مستخدمي تويتر عن مشاكل في منصة التواصل الاجتماعي مساء اليوم، حيث اشتكى أكثر من 7000 شخص من مشكلات على موقع Down Detector ، بما في ذلك عدم القدرة على استعادة التغريدات ، وفقدان الجداول الزمنية واختفاء المتابعين.

لكن ليس من الواضح ما هو سبب المشاكل أو إلى متى ستستمر، في حين أن الشركة لم تعلق بعد، وكتب البعض على موقع مراقبة انقطاع الإنترنت: "لا أستطيع أن أصدق كم من الوقت يستمر هذا في الوقت الحالي" ، و "هذا يتجاوز مجرد مزحة الآن."

وما يقرب من نصف المشكلات المبلغ عنها موجودة على التطبيق ، والثلث على موقع الويب والباقي على موجز تويتر، وبالنسبة لأولئك الذين ما زالوا قادرين على استخدام تويتر ، فإن #Twitter Down و #RateLimitExceeded هما أهم هاشتاجين منتشران الآن

وقد أبلغ المستخدمون عن تلقي الرسالة "تم تجاوز حد المعدل" على صفحة For You الخاصة بهم ، وهي صفحة تتكون عادةً من محتوى شخصي منظم بدون توقف، وقال أحد المستخدمين الذين تلقوا هذه الرسالة: "عزيزي تويتر ، أنا لست مقيدًا بالسعر لأنه لا يوجد حد لفرز هذا المعدل الآن!"

ويتطلع العديد من المستخدمين إلى مالك تويتر ، Elon Musk ، للحصول على إجابات، وقال أحدهم: "ليس من الواضح ما هو سبب المشاكل أو إلى متى ستستمر". سيكون من المفيد باسم الشفافية إذا أجبت على هذا السؤال يا إلون؟ "

وكتب مستخدم آخر على وسائل التواصل الاجتماعي: "انضممت إلى تويتر في عام 2009 ، وقد واجهت مشاكل أكثر منذ أن تولى Elon زمام الأمور أكثر من الفترة السابقة لذلك. جنون."

حتى أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المنصة اشتكوا من المشكلات، وكالعادة مع انقطاعات وسائل التواصل الاجتماعي ، أصبحت الميمات بالفعل كثيفة وسريعة.

وتأتي أحدث المشكلات بعد انقطاع كبير في الموقع في مارس ، بعد فترة وجيزة من أحدث جولة لتسريح العمال للشركة، وشاهد زوار الموقع ما بدا أنه صفحة ترحيب ، وكأنهم لم يتابعوا أي شخص على الموقع. لقد شجعهم على النقر والعثور على أول من يتبعهم.