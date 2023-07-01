شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما ميزة Live Caption فى هواتف جوجل Pixel وكيفية استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن ميزة Live Caption لأول مرة في عام 2019 مع إطلاق هواتف Pixel 4، وهي ميزة يمكنها إنشاء تعليقات توضيحية لأي صوت يخرج من هاتفك سواء كان مقطعًا صوتيًا أو مقطع فيديو أو مكالمة هاتفية أو رسالة صوتية. وتعتمد هذه الميزة في عملها على الذكاء الاصطناعي ويمكنها التعرف على الكلام ونسخه إلى نص تلقائيًا.

تعمل هذه الميزة في هاتف Pixel 2 أو أي طراز أحدث، ولكنها بدأت تُضاف إلى أجهزة أخرى غير هواتف جوجل.

في سلسلة Pixel 6 والأجهزة الأحدث، بالإضافة إلى بعض هواتف أندرويد الحديثة الأخرى، تدعم ميزة Live Caption عدة لغات، وهي: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والإسبانية. أما بالنسبة إلى طرز بكسل القديمة فإن هذه الميزة تدعم اللغة الإنجليزية فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر في هاتف Pixel 6 والهواتف الأحدث خيار الاستجابة باستخدام النص من خلال Live Caption حيث يمكنك كتابة رد أثناء إجراء مكالمة وسيقرأ هاتفك ردك للشخص الذي تتحدث معه.

كيفية تشغيل ميزة Live Caption في هواتف جوجل Pixel

1- افتح تطبيق (الإعدادات) Settings.

2- اضغط فوق خيار (الصوت والاهتزاز) Sound & vibration، ثم اختر (Live Caption).

3- فعّل خيار Use Live Caption.

يمكنك بعد ذلك تشغيل أي مقطع صوتي أو فيديو أو إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو، وستعرض شاشة هاتفك مربعًا يحتوي على تعليقات توضيحية لما يُقال في المقطع الصوتي، ويمكنك النقر مطولًا فوق مربع التعليقات التوضيحية لسحبه إلى الأعلى أو إلى الأسفل ووضعه في المكان المناسب لك، كما يمكنك تكبيره عن طريق النقر فوقه مرتين.