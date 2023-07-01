شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة حذف جهات اتصال متعددة مرة واحدة في آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت ميزة جديدة عندما أصدرت نظام التشغيل iOS 16، تتيح لك تحديد عدّة جهات اتصال في آيفون، ثم يمكنك نسخ جميع جهات الاتصال التي حددتها أو إرسالها لشخص ما أو دمجها أو حذفها مرة واحدة.

كيفية حذف جهات اتصال متعددة في هاتف آيفون:

1- افتح تطبيق الهاتف ثم انتقل إلى تبويب (جهات الاتصال) Contacts.

2- اضغط مطولًا باستخدام إصبعين لتحديد جهة اتصال واحدة، ثم اسحب إصبعيك إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتحديد جهات الاتصال التي تريد حذفها.

3- بعد اختيار جميع جهات الاتصال التي تريد حذفها، حرر أصابعك.

4- اضغط لفترة طويلة فوق جهات الاتصال المحددة وستظهر قائمة منبثقة تتضمن عدّة خيارات، وهي: (نسخ) Copy، و(مشاركة) Share، و(دمج) Merge، و(حذف) Delete.

5- اضغط فوق خيار (حذف) Delete.

تعتبر هذه هي أسهل طريقة لحذف جهات اتصال متعددة مرة واحدة من هاتف آيفون، ومع ذلك، إذا كانت هذه الطريقة لا تناسبك لأن جهات الاتصال ليست بجوار بعضها، فيمكنك تجربة الطريقة التالية التي تتطلب استخدام iCloud.