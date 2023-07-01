شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو واتساب الوردي؟.. وكيف تحمى نفسك من الاحتيال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر عملية احتيال واتساب جديدة، المعروف باسم WhatsApp Pink scam، بعد تحذير بعض حكومات من استخدامه آخرها الهند، حيث أصدرت وكالات الأمن السيبراني الحكومية هناك أيضًا استشارات ضد حالات احتيال واتساب الوردي المتزايدة.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته احتيال WhatsApp Pink، وكيفية انتشارها، وماذا تفعل إذا أصبحت ضحية

واتساب الوردي هو نسخة مزيفة من واتساب

واتساب الوردي هو إصدار مزيف من تطبيق المراسلة الشهير الذي يزعم أنه يقدم ميزات محسّنة.

ما هو احتيال واتساب الوردي

يرسل المحتالون رسائل يطلبون من المستخدمين تنزيل "New Pink Look WhatsApp مع ميزات إضافية حيث يتيح تنزيل واتساب بينك للمحتالين الوصول إلى بيانات الهاتف، مما يسمح لهم بسرقتها.

قد تتضمن البيانات المسروقة معلومات حساسة مثل التفاصيل المصرفية وأرقام الاتصال والصور وغيرها.

ما تقوله رسالة واتساب بينك من المتسللين

"تم إطلاق تطبيق واتساب الوردي الجديد رسميًا مع ميزات إضافية يجب تجربة ذلك"، كذلك تظهر رسالة أخرى" أطلق واتساب رسميًا تطبيق Pink WhatsApp مع ميزات جديدة إضافية يجب تجربتها. "" قم بتحديث واتساب للاستمتاع بميزات جديدة مع Pink Look يجب تجربة ذلك. "

قد يأتي تنزيل رسالة WhatsApp Pink أيضًا من صديق / عائلة أو جهة اتصال

قد يأتي تنزيل رسائل واتساب الوردي أيضًا من صديق أو جهة اتصال تم اختراق هاتفها.

لا يخترق الإصدار المزيف من التطبيق هواتف المستخدمين فحسب، بل يرسل أيضًا رسالة إلى قائمة جهات الاتصال بأكملها تطلب منهم تنزيل التطبيق.

ما الذي يجعل واتساب الوردي خطيرًا

واتساب الوردي هو تطبيق مزيف يستخدم لاختراق الهواتف المحمولة من خلال البرامج الضارة.

يتم استخدامه من قبل المتسللين لسرقة المعلومات من أجهزة المستخدمين بما في ذلك المعلومات المالية مثل OTP وجهات الاتصال وتفاصيل الحساب المصرفي والمزيد.

عند النقر فوق الارتباط، يتم تثبيت برنامج ضار في أجهزة المستخدمين.

لماذا تحذير واتساب الوردي مخصص فقط لمستخدمي Android

تحذير احتيال واتساب الوردي هو فقط لمستخدمي أندرويد حيث لا تسمح آبل للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من متاجر تطبيقات الطرف الثالث أو ملفات APK.

ينتشر تطبيق واتساب الوردي من خلال متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية وملفات APK.

قد يفقد المستخدمون الذين يقومون بتثبيت تطبيق واتساب الوردي التحكم في هواتفهم المحمولة

من خلال تنزيل واتساب الوردي، يخاطر المستخدمون بفقدان السيطرة على أجهزتهم المحمولة تمامًا.

قد يقوم المحتالون بتثبيت برامج التجسس التي قد تمنحهم وصولاً كاملاً إلى الهاتف المحمول للمستخدم بما في ذلك المكالمات والرسائل.

قد يسيء استخدام صورك الشخصية، حيث تحذر وكالات الأمن السيبراني والشرطة في الهند على سبيل المثال ،المستخدمين من أن المتسللين قد يستخدمون أيضًا صورًا شخصية في معرض هواتفهم لابتزازهم أو استخدامها لغرض خاطئ.

ماذا لو قمت بالفعل بتنزيل تطبيق واتساب الوردي

إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيل تطبيق واتساب الوردي، فاحذفه. بعد ذلك احتفظ بنسخة احتياطية من هاتفك وقم بتهيئته أو انتقل إلى إعادة ضبط المصنع.

كيف تحافظ على سلامتك من احتيال واتساب الوردي

للبقاء في مأمن من احتيال واتساب الوردي، تأكد من تنزيل تطبيق واتساب أو أي تحديث من متجر جوجل بلاي فقط.

لا تقم بتنزيل أي إصدار من واتساب الوردي من متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية أو من ملف APK كم عدد الميزات الإضافية التي قد يعدون بها.