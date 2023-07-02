شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصدر معاينة Windows Copilot .. تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي للمشتركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تطرح Windows Copilot مساعد طيار ويندوز، الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي والذي يوفر نظرة مبكرة على المساعد الشخصي لـ Insider في Windows 11 Dev Channel.

قامت مايكروسوفت بإحضار مساعد طيار ويندوز إلى ويندوز 11 الذي تم الكشف عنه خلال مؤتمر Build في وقت سابق من هذا العام.

سيتم دمج Windows Copilot مباشرة في ويندوز 11 ويمكن الوصول إليه من شريط المهام في أي وقت.

كيفية الوصول إلى مساعد طيار ويندوز

للبدء يتعين على المستخدمين فقط النقر فوق الزر الجديد على شريط المهام (أو WIN + C) لتشغيل Windows Copilot.

سيستخدم Windows Copilot نفس حساب مايكروسوفت (MSA) أو حساب Azure Active Directory (AAD) المستخدم لتسجيل الدخول إلى ويندوز.

سيظهر Windows Copilot كشريط جانبي على الجانب الأيمن من الشاشة تمامًا مثل بينج شات.

ستعمل النافذة جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع Windows Copilot في أي وقت.

في المعاينة الأولى يمكن للمستخدمين طرح مجموعة من الأسئلة على Windows Copilot أو اتخاذ إجراءات، بما في ذلك:

التغيير إلى الوضع المظلم.

قم بتشغيل "الرجاء عدم الإزعاج".

خذ لقطة شاشة.

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وقالت الشركة "سنواصل التعلم والاستماع إلى آراء العملاء".

عند الإطلاق قامت الشركة أيضًا بمعاينة بعض المهام الأخرى مثل النسخ / اللصق ، Snap Assist ، أداة القطع ، التخصيص.

قالت مايكروسوفت إنها لا تعرض كل ما يظهر في Build for Windows Copilot في هذه المعاينة الأولى المبكرة.

وهي تخطط لتقديم المزيد من الميزات وتحسين تجربة Windows Copilot بناءً على تعليقات مستخدمي Windows Insiders.

في وقت سابق من هذا الشهر قال عملاق البرمجيات إنه سينهي دعم تطبيق Cortana المستقل الذي يعمل بنظام ويندوز بدءًا من أواخر عام 2023.