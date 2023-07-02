شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يفرض اشتراطات وقيودا جديدة على مستخدمى تويتر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الملياردير إيلون ماسك، مالك موقع تويتر، عدة اشتراطات جديدة للمستخدمين اليوم، والتي تحد من الوصول للتغريدات، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، عدة اشتراطات جاءت كما يلي: "إن الحسابات الموثقة بإمكانها قراءة 6000 تغريدة يومياً فقط، بينما يسمح للحسابات غير الموثقة قراءة حوالي 600 تغريدة فقط يومياً، فيما تصل الحسابات غير الموثقة والمنشأة حديثاً لـ300 تغريدة فقط.

ووفقا لموقع فارايتي، فإن ماسك لم يعلن الموعد الرسمي لتنفيذ تلك الاشتراطات والقيود الجديد، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن إذا كان هناك تكلفة إضافية للمستخدمين يجب عليهم أن يسددوها.

وعيّن ماسك ليندا ياكارينو، المديرة التنفيذية الأولى لمبيعات الإعلانات في NBCU، رئيسا تنفيذيا جديدا لتويتر في أوائل يونيو، ومن خلال دورها الجديد تشرف على العمليات التجارية بهدف زيادة إيرادات الإعلانات.

وبالإضافة إلى تغيير القيادة قام ماسك بتسريح حوالي 80٪ من موظفي تويتر منذ توليه الموقع، ليعود ويعلن أنه سيحاول إعادة توظيف بعض هؤلاء الموظفين بعد أن واجهت المنصة مشكلات فنية.