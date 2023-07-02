شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إعادة ضبط Apple Watch إذا نسيت رمز المرور الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد آبل ووتش واحدة من أكثر الساعات الذكية مبيعًا، لذلك قد تضعها على معصمك، ولكن ماذا لو كان لا يعمل بشكل صحيح؟ هناك أوقات يمكن أن تواجه Apple Watch فيها مشكلات بسبب بعض الأخطاء، وقد تكون هناك أي مشكلة في الساعة، ولكن هناك حل واحد مشترك لها جميعًا - إعادة التعيين.

أثناء إعادة تعيين آبل ووتش أو أي جهاز آخر عادةً ما يُعتبر الملاذ الأخير قبل نقل الجهاز إلى متجر آبل، يمكن أن يصلح المشكلة مع ساعتك.

إليك كيفية إعادة ضبط Apple Watch

من المهم ملاحظة أن إعادة تعيين آبل ووتش ستزيل جميع البيانات من الجهاز.

إذا كانت هناك أي بيانات أو معلومات مهمة على Apple Watch، فقم بنسخها احتياطيًا قبل إجراء إعادة الضبط.

قم بتوصيل آبل ووتش بشحن ثم اتبع الخطوات المذكورة التالية:

اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى ترى زر الطاقة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

اضغط مع الاستمرار على التاج الرقمي حتى تمسح كل المحتويات والإعدادات.

انقر فوق إعادة تعيين ثم انقر فوق إعادة تعيين مرة أخرى للتأكيد.

انتظر حتى تنتهي العملية.

سيُطلب منك الآن إعداد آبل ووتش، يمكنك إعداده كواحد جديد أو استعادة من النسخة الاحتياطية.

كيفية إعادة ضبط آبل ووتش باستخدام آيفون المقترن

حافظ على إغلاق ساعة آبل وآيفون.

افتح تطبيق آبل ووتش على آيفون، ثم اضغط على علامة التبويب My Watch.

انقر فوق عام إعادة تعيين.

اضغط على محو محتوى آبل ووتش وإعداداتها، ثم اضغط عليها مرة أخرى في أسفل الشاشة للتأكيد.

قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور معرف آبل الخاص بك.

بالنسبة لطرز آبل ووتش المزودة بنظام GPS + Cellular، اختر الاحتفاظ بخطتك الخلوية أو إزالتها:

إذا كنت تريد إقران آبل ووتش وآيفون مرة أخرى، فاحتفظ بخطتك.

إذا كنت لا تريد إقران آبل ووتش وآيفون مرة أخرى، فقم بإزالة خطتك.

إذا لم تكن تريد الاقتران بساعة أو جهاز آيفون مختلف، فقد تحتاج إلى الاتصال بمشغل شبكة المحمول لإلغاء اشتراكك.

انتظر حتى تنتهي العملية، ثم قم بإعداد Apple Watch مرة أخرى.

عندما يُطلب منك ذلك قم بالاستعادة من نسخة احتياطية.