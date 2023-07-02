شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفع دعوى قضائية ضد شركة OpenAI من قبل مؤلفين أمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة OpenAI المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي المدعومة من مايكروسوفت، ChatGPT في نوفمبر 2022، يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الاستجابة لمطالبات المستخدمين النصية بطريقة محادثة تشبه الإنسان.

أصبح نظام الذكاء الاصطناعي هو التطبيق الأسرع نموًا للمستهلكين بعد شهرين فقط من إطلاقه، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط في يناير.

وفقًا لتقرير صادر عن رويترز ، رفع مؤلفان مقيمان في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد شركة أوبن أيه آي في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.

الدعوى القضائية هي جزء من دعوى جماعية مقترحة حيث اتهم مالكو حقوق الطبع والنشر الآخرون الشركة أيضًا بإساءة استخدام أعمالهم "لتدريب" أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية الشهيرة ChatGPT.

رفع دعوى قضائية ضد شركة OpenAI من قبل مؤلفين أمريكيين

تزعم الدعوى التي رفعها الكاتبان المقيمان في ماساتشوستس بول تريمبلاي ومنى عوض أن OpenAI لديها ChatGPT ينتهك حقوق المؤلفين.

زعم المؤلفان أن البيانات التي تم استخراجها بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية تم نسخها من آلاف الكتب دون إذن.

يستخدم المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة ChatGPT وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى كميات هائلة من البيانات المأخوذة من الإنترنت.

زعمت دعوى تريمبلاي وعوض أن الكتب "مكون رئيسي" لمثل هذه البيانات لأنها تقدم "أفضل الأمثلة للكتابة الطويلة عالية الجودة".

اتهمت الدعوى القضائية أن تدريب OpenAI تضمن بيانات من ما يقرب من 300000 كتاب.

ادعى المدعون أيضًا أن البيانات المستخدمة في تدريب ChatGPT تم الحصول عليها من مصادر غير قانونية تتضمن "مكتبات الظل" غير القانونية التي تقدم كتبًا محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن.

اتهم تريمبلاي وعوض موقع ChatGPT بإمكانية إنشاء ملخصات "دقيقة للغاية" لكتبهم، يشير هذا إلى أن كتاباتهم ظهرت في قاعدة بيانات أداة الذكاء الاصطناعي.

نيابة عن فئة من مالكي حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة الذين يُزعم إساءة استخدام OpenAI لأعمالهم، تطلب الدعوى مبلغًا غير محدد من المال كتعويضات.

يقاضي مالكو حقوق الطبع والنشر الآخرون شركة OpenAI

قدم العديد من المدعين الآخرين طعونًا قانونية على البيانات المستخدمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى أيضًا.

رفع بعض مالكي شفرة المصدر دعاوى قضائية ضد "أوبن إيه أى" و "مايكروسوفت جيت هاب"، بينما اتهم الفنانون المرئيون أدوات إنشاء الصور بما في ذلك Stability AI و Midjourney و DeviantArt.

جادلت الشركات المستهدفة بالدعوى الجماعية المقترحة بأن أنظمتها قد استخدمت البيانات المحمية بحقوق الطبع والنشر بشكل عادل.