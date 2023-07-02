شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر إرسال مقاطع فيديو عالية الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر واتساب القدرة على إرسال مقاطع فيديو عالية الدقة، وهي متاحة فقط لمجموعة مختارة من مستخدمي أندرويد في الإصدار التجريبي، وذلك بعد اختبار خيار إرسال صور عالية الدقة (HD) إلى مختبري الإصدارات التجريبية باستخدام Android و iOS في وقت سابق من شهر يونيو.

وفقًا لـ WABetaInfo، تمت إضافة ميزة جديدة إلى محرر الرسم الخاص بالتطبيق، والتي ستسمح للمستخدمين بإرسال مقاطع فيديو عالية الدقة (HD).

للوصول إلى هذه الميزة سترى زر HD الموجود أعلى المربع قبل إرسال الفيديو، عند الضغط على هذا الزر، ستحصل على خيارين: جودة قياسية وجودة HD.

يقوم واتساب بشكل افتراضي بضغط مقاطع الفيديو إلى الجودة القياسية.

ومع ذلك يمكنك اختيار إرسالها بجودة أعلى باستخدام خيار HD، الذي يضغط الفيديو قليلاً، وعلى الرغم من أن الإصدار عالي الدقة لن يكون هو الجودة الأصلية، إلا أنه سيظل يوفر تجربة مشاهدة أفضل بكثير، على سبيل المثال، تبلغ الجودة القياسية 416 × 880 بكسل و 6.3 ميجابايت، بينما تبلغ جودة HD 608 × 1296 بكسل و 12 ميجابايت.

عند إرسال مقاطع فيديو على واتساب، من المحتمل أن تظل جودة الفيديو الافتراضية SD.

لإرسال مقاطع فيديو بدقة عالية، ستحتاج إلى تحديد خيار HD يدويًا، تمامًا كما هو الحال عند إرسال صور عالية الدقة.

وللحصول على جودة HD أكثر وضوحًا، تستخدم الجودة القياسية مساحة تخزين أقل وتكون أسرع في الإرسال، ويظهر نص بهذا الشأن كذلك أثناء إرسال مقاطع الفيديو على واتساب.

الميزة متوفرة في أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام Android 2.23.14.10، إذا كنت جزءًا من برنامج WhatsApp beta، فيمكنك التحديث بسهولة إلى أحدث إصدار.

قدم واتساب أيضًا ميزة جديدة لمستخدمي سطح مكتب ويندوز تتيح لهم إجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا.

كان تطبيق سطح المكتب في السابق يدعم فقط مكالمات الفيديو الجماعية مع ما يصل إلى 8 أشخاص والمكالمات الصوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا.