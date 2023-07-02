شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الفيدرالية تخطط لفرض غرامات على الشركات لاستخدامها تقييمات مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) فرض حظر رسمي على المراجعات والشهادات المزيفة، سيتم أيضًا حظر الشركات من استخدام المتابعين والآراء الزائفة لتضخيم مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم إذا كانت القاعدة سارية المفعول كما هي.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تدرب فيها الوكالة أنظارها على المراجعات المزيفة، في أول حالة من هذا القبيل في عام 2019، فرضت غرامة على بائع أمازون من طرف ثالث لدفعه مقابل تقييمات مزيفة (أما أمازون نفسها فقد رفعت دعوى قضائية ضد مزودي المراجعة المزيفين).

في وقت سابق من هذا العام، فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) غرامة قدرها 600 ألف دولار على مالك ماركة فيتامين بسبب "اختطاف المراجعة" على أمازون.

القانون الجديد الذي قالت الوكالة إنها تعمل عليه في أكتوبر، يقترب من الانتهاء ويتضمن عقوبات شديدة لمن يتم ضبطهم وهم يبيعون مراجعات وشهادات مزيفة، كما تشير صحيفة واشنطن بوست، تخطط لجنة التجارة الفيدرالية لصفع الشركات التي "تشتري وتبيع وتتلاعب بالمراجعات عبر الإنترنت" بما يصل إلى 50000 دولار.

ليس هذا فقط جيدًا لكل مراجعة، بل إنه أيضًا لكل مرة يراها المستهلك، لذلك إذا اكتشفت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أنه تم عرض مراجعة مزيفة واحدة فقط 20 مرة، فقد تكون الشركة التي اشترتها في مأزق مقابل مليون دولار حسبما نقلت Engadget.

وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: "تُظهر قاعدتنا المقترحة بشأن المراجعات الوهمية أننا نستخدم جميع الوسائل المتاحة لمهاجمة الإعلانات المخادعة في العصر الرقمي". "ستؤدي هذه القاعدة إلى فرض عقوبات مدنية على المخالفين ويجب أن تساعد في تكافؤ الفرص أمام الشركات النزيهة."

بشكل صريح تهدف لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى حظر "الشركات من كتابة أو بيع آراء المستهلكين أو شهاداتهم من قبل شخص غير موجود أو لم يكن لديه خبرة في المنتج أو الخدمة أو قام بتحريف تجاربهم."

وبالمثل لن يُسمح للشركات بالحصول على مراجعات وشهادات أو نشرها "كانت على علم أو كان ينبغي أن تعلم أنها مزيفة أو خاطئة".

سيتم حظر إعادة توجيه مراجعة حالية لإظهار أنها تمت كتابتها لمنتج مختلف (أي اختطاف المراجعة)، وكذلك تقديم مدفوعات أو أنواع أخرى من التعويضات للمراجعات الإيجابية أو السلبية.

تقول FTC إنه لا يزال بإمكان الشركات أن تطلب من المستخدمين ترك مراجعة، لأن هذه طريقة مهمة للشركات الصغيرة لتعزيز سمعتها.

لن يُسمح للمديرين والمسؤولين بنشر مراجعات لمنتجات شركاتهم دون إفصاحات واضحة ولا يمكنهم مطالبة أفراد العائلة أو الموظفين بالقيام بذلك في ظروف معينة.

بموجب القاعدة المقترحة، لن يُسمح للشركات بتشغيل مواقع الويب التي تدعي تقديم مراجعات مستقلة لفئات المنتجات والخدمات التي تتضمن عروضها الخاصة.

كما سيتم حظر قمع المراجعة، حيث لن يُسمح للشركات باستخدام أساليب التخويف، مثل التهديدات القانونية والاتهامات الكاذبة، لدفع العملاء إلى إزالة أو تجنب ترك تعليق سلبي.

بالإضافة إلى ذلك تسعى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى حظر الشركات من استخدام المتابعين المزيفين والآراء المزيفة لإفساد أرقام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. وقالت الوكالة "ستمنع القاعدة المقترحة أي شخص من شراء مثل هذه المؤشرات لتحريف أهميتها لأغراض تجارية". هذا شرط قد يكون له عواقب بعيدة المدى تتجاوز التجارة - قد يضطر المؤثرون إلى التأكد من أنهم لا يأخذون في الاعتبار الروبوتات عندما يحاولون تأمين صفقات العلامات التجارية.

وفي الوقت نفسه يلاحظ الإشعار المقترح للقاعدة شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي، "تم الإبلاغ عن استخدام روبوت محادثة AI لإنشاء مراجعات مزيفة"، كما جاء في الكتاب. "كما تشير التقارير، فإن الظهور الواسع النطاق لروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي من المرجح أن يسهل على الجهات الفاعلة السيئة كتابة مراجعات مزيفة."

لن تسري القاعدة على الفور، سيكون مفتوحًا للتعليقات العامة لمدة 60 يومًا، وبعد ذلك ستنظر الوكالة في التغييرات قبل إنهاء التوجيه.

الكثير من هذه الأحكام منطقية، في الأساس تحاول FTC التأكد من أن الشركات والعلامات التجارية شفافة وصادقة مع المستهلكين.

ومع ذلك فإن تطبيق هذه الإجراءات في الواقع أمر مختلف أخبرت الوكالة The Post أنها لن تحصل على موارد إضافية للتعامل مع مزودي المراجعات المزيفة، لكن القاعدة المقننة يمكن أن تعزز يدها في المحكمة.

قد يكون التعامل مع الشركات الموجودة في الخارج والتي تبيع المراجعات الزائفة وتنشرها مهمة صعبة أيضًا، ومع ذلك قد يكون الحظر الرسمي على هذه الممارسات والتهديد بفرض غرامات لافتة للنظر كافيين لردع بعض الشركات عن استخدام تقييمات مزيفة.