تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية قفل التطبيقات في هواتف آيفون لحماية بياناتك

القاهرة - سامية سيد - يعتبر قفل التطبيقات في هاتفك أفضل طريقة لمنع الآخرين من الوصول إليها، وفي هواتف آيفون يمكنك القيام بذلك باستخدام إجراء يُسمى (Lock Screen) أضافته آبل في تطبيق (الاختصارات) Shortcuts مع إصدار iOS 16.4، وميزة (الأتمتة) Automation المتوفرة في التطبيق نفسه.

كيفية استخدام Lock Screen لقفل التطبيقات في هاتف آيفون:

1- افتح تطبيق Shortcuts وانتقل إلى علامة تبويب (الأتمتة) Automation.

2- اضغط فوق خيار (إنشاء أتمتة شخصية) Create Personal Automation.

3- مرر إلى الأسفل حتى تعثر على خيار (تطبيق) App وانقر فوقه.

4- اضغط فوق زر (اختر) Choose وحدد التطبيقات التي تريد قفلها.

5- فعّل خيار (Is Opened) ثم انقر فوق (التالي) Next.

6- اضغط فوق زر (إضافة إجراء) Add Action وفي مربع البحث، ابحث عن (شاشة القفل) Lock Screen وانقر فوقها، ثم انقر فوق (التالي) Next.

7- عطّل خيار (Ask Before Running) للسماح بتشغيل الأتمتة تلقائيًا، ثم انقر فوق Done للحفظ.