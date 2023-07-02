شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية قفل التطبيقات في هواتف آيفون لحماية بياناتك والان مع تفاصيل الخبر
كيفية استخدام Lock Screen لقفل التطبيقات في هاتف آيفون:
1- افتح تطبيق Shortcuts وانتقل إلى علامة تبويب (الأتمتة) Automation.
2- اضغط فوق خيار (إنشاء أتمتة شخصية) Create Personal Automation.
3- مرر إلى الأسفل حتى تعثر على خيار (تطبيق) App وانقر فوقه.
4- اضغط فوق زر (اختر) Choose وحدد التطبيقات التي تريد قفلها.
5- فعّل خيار (Is Opened) ثم انقر فوق (التالي) Next.
6- اضغط فوق زر (إضافة إجراء) Add Action وفي مربع البحث، ابحث عن (شاشة القفل) Lock Screen وانقر فوقها، ثم انقر فوق (التالي) Next.
7- عطّل خيار (Ask Before Running) للسماح بتشغيل الأتمتة تلقائيًا، ثم انقر فوق Done للحفظ.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز