شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تفعيل الوضع الداكن في ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرالوضع الداكن في الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، نظرًا إلى ما يوفره من فوائد صحية، مثل: تقليل إجهاد العين وتسهيل النوم ليلاً، بالإضافة إلى إطالة عمر البطارية في الأجهزة التي نستخدمها.

يمكنك الآن تفعيل (الوضع الداكن) Dark Mode في نظام التشغيل ويندوز 11 ليكون السمة الافتراضية للنظام، وكذلك للعديد من تطبيقات ويندوز، مما يساعدك في الحفاظ على عمر البطارية في حاسوبك المحمول، وتقليل إجهاد العين.

كيفية تفعيل الوضع الداكن في ويندوز 11:

1- انتقل إلى (الإعدادات) Settings في حاسوبك.

2- اضغط على خيار (التخصيص) Personalization.

3- اضغط على خيار (الألوان) Colors.

4- ومن قسم (اختر الوضع الخاص بك) Choose Your Mode؛ افتح القائمة المنسدلة سيظهر لك ثلاثة خيارات وهي؛ الأول: (وضع الإضاءة) Light وهو الوضع المصمم للعمل خلال ساعات النهار، والثاني: (الوضع الداكن) Dark وهو الوضع الذي يحتوي على ألوان مصممة للعمل في بيئة منخفضة الإضاءة، والثالث: (الوضع المخصص) وهو الوضع الذي يوفر لك خيارات بين وضع الإضاءة والوضع الداكن.

5- حدد خيار (الوضع الداكن) Dark، أو حدد (الوضع المخصص) Custom إذا كنت تريد تمكين الوضع الداكن فقط لعناصر نظام ويندوز 11 أو للتطبيقات.