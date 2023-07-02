شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح دعم رمز الاستجابة السريعة لنقل الدردشات إلى هاتفك الجديد.. إليك كيفية عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتساب طريقة أسرع لنقل سجل الدردشة من هاتف قديم إلى هاتف جديد باستخدام رمز الاستجابة السريعة، إذا كان المستخدمون يتحولون إلى هاتف جديد بنفس نظام التشغيل، فيمكنهم نقل بيانات واتساب الخاصة بهم باستخدام طريقة النقل الجديدة القائمة على رمز الاستجابة السريعة، والتي تستخدم اتصال Wi-Fi المحلي.

لكي يقوم المستخدمون بنقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم باستخدام الطريقة الجديدة، سيتعين عليهم التأكد من تشغيل كلا الهاتفين وتوصيلهما بشبكة Wi-Fi نفسها.

لنقل محادثات واتساب من جهاز قديم إلى جهاز جديد، افتح واتساب أولاً على الجهاز القديم وانتقل إلى الإعدادات> الدردشات> نقل الدردشة.

سيُطلب من المستخدمين مسح رمز الاستجابة السريعة من الهاتف الجديد لإكمال عملية النقل بعد اتباع هذه الخطوات.

يقول واتساب إن نقل البيانات من خلال عملية رمز الاستجابة السريعة الجديدة أكثر أمانًا من استخدام تطبيقات الطرف الثالث غير الرسمية، والتي تفتقر إلى ممارسات الخصوصية وفقًا لخدمة المراسلة الفورية.

كما أنها أكثر خصوصية من الخدمات السحابية لأن البيانات تتم مشاركتها فقط بين الجهازين الخاصين بك ويتم تشفيرها بالكامل أثناء عملية النقل.

استخدم واتساب في السابق، النسخ الاحتياطية السحابية لنقل البيانات بين الأجهزة التي لها نفس نظام التشغيل (إما iOS أو Android).

تزيل الطريقة الجديدة الحاجة إلى إجراء نسخ احتياطي للدردشات على السحابة، ومع ذلك لا يزال من الأفضل الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك بانتظام.

باستخدام هذه الطريقة يمكن للمستخدمين نقل ملفات الوسائط الكبيرة والمرفقات بسرعة دون الحاجة إلى النسخ الاحتياطي واستعادة محفوظات الدردشة الخاصة بهم.

يعد هذا حلاً مناسبًا للملفات التي كانت في السابق كبيرة جدًا بحيث يتعذر الاحتفاظ بها.

على الرغم من أن واتساب يدعم ترحيل iOS إلى أندرويد وأندرويد إلى iOS، تتطلب كلتا الطريقتين خطوات أكثر من مجرد مسح رمز الاستجابة السريعة.

في الآونة الأخيرة قدم واتساب أيضًا ميزة متعددة الأجهزة، والتي تتيح للمستخدمين استخدام حساب واحد على أجهزة متعددة بما في ذلك الهواتف.