شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحدد عدد التغريدات الممكن للمستخدمين رؤيتها يوميا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى العديد من مستخدمي منصة تويتر الليلة الماضية من عدم قدرتهم على قراءة التغريدات، وظهرت لهم الرسالة، "تجاوز الحد المسموح" أو "Rate Limit Exceeded"، على افتراض أن منصة التدوين المصغرة قد تعطلت، لكن على ما يبدو، وصلوا إلى حد المعدل الجديد الذي حدده ماسك وشركته، حيث إن هذا الحد يقيد معظم المستخدمين بمشاهدة 1000 تغريدة يوميًا (اعتبارًا من تغريدة Musk الأخيرة).

ونفذ تويتر قيودًا أكثر صرامة على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها يوميًا، وقال ماسك إن أصحاب الحسابات الموثقة يمكنهم قراءة 6 آلاف تغريدة يوميًا بحد أقصى، أما أصحاب الحسابات غير الموثقة فيمكنهم فقط قراءة 600 تغريدة يوميًا بحد أقصى، في حين لن تتمكن الحسابات الجديدة غير الموثقة إلا من قراءة 300 تغريدة يوميًا.

وفي تغريدات لاحقة، أعلن ماسك عن زيادة الحدود القصوى اليومية لقراءة التغريدات “خلال وقت قريب” لتصل إلى 10 آلاف تغريدة للحسابات الموثقة، و 1000 تغريدة للحسابات غير الموثقة، و 500 تغريدة للحسابات الجديدة غير الموثقة.

لماذا القيود على قراءة التغريدات؟

ووفقًا لماسك، تم تنفيذ القيود مؤقتًا لمواجهة "المستويات القصوى من جمع البيانات" من "عدة مئات من المنظمات" و"التلاعب بالنظام"، وفي يوم الجمعة، أعرب ماسك عن قلقه بشأن التجريف العدواني لبيانات تويتر من قبل العديد من المنظمات، وقال ماسك إن هذه الممارسة كانت واسعة النطاق لدرجة أنها أثرت سلبًا على تجربة المستخدم.

ووفقًا لماسك، يقع اللوم على الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من البيانات لتدريب نماذج لغة الذكاء الاصطناعي، و"تقريبًا كل شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، من الشركات الناشئة إلى بعض أكبر الشركات على وجه الأرض، كانت تستخرج كميات هائلة من البيانات"، ويجد أنه من المحبط أن يضطر فريقه إلى إحضار عدد كبير من الخوادم بشكل عاجل عبر الإنترنت فقط لتلبية الطلبات المفرطة لبعض الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تبحث عن تقييمات شائنة.

وأعلن ماسك لاحقًا أنه سيتم تخفيف هذه الحدود قريبًا إلى 8000 للحسابات التي تم التحقق منها و 800 لغير مستخدمي Twitter Blue، واعتبارًا من الآن، حد المعدل هو 10000 و1000 و500 تغريدة للمستخدمين الأزرق وغير الأزرق والمستخدمين المسجلين حديثًا ، على التوالي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأ Twitter في حظر المستخدمين الذين لم يسجلوا دخولهم من رؤية التغريدات، وقال ماسك إن هذا التقييد، على غرار حد الاستخدام، مؤقت فقط وقد تم تنفيذه أيضًا استجابةً لبرامج كاشطات البيانات.