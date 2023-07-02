«عفوًا تجاوزت الحد المسموح».. «تويتر» تفرض قيودا مؤقتة على قراءة التغريدات.. ما القصة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في تغريدة أمس السبت، أن منصة التدوينات القصيرة طبقت قيودًا مؤقتة على قراءة المنشورات لمعالجة "المستويات البالغة" من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.

وأوضح "ماسك" أن القيود المؤقتة على الحسابات الموثقة "تسمح لها بقراءة 6 آلاف منشور على الأكثر يوميًا، أما الحسابات غير الموثقة فسيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميًا، بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميًا."

يأتي هذا بعدما أعلنت المنصة أنها ستطلب من المستخدمين امتلاك حسابات عليها ليتسنى لهم مشاهدة التغريدات، وهي خطوة وصفها ماسك يوم الجمعة بأنها "إجراء طارئ مؤقت".

وقال إيلون ماسك إن مئات المؤسسات أو أكثر كانت تجرف بيانات تويتر "بقوة شديدة"، مما أثر على تجربة المستخدمين.

وفي وقت سابق، عبّر الملياردير الأمريكي عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إيه.آي"، صاحبة روبوت الدردشة "تشات جي.بي.تي"، لاستخدامها بيانات تويتر.