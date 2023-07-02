ميريام فارس تتحدى سما المصري بملابسها الداخلية وخصرها الرشيق .. شاهد أجرأ إطلالة في الكون

فنون - امير التهامي - أعادت حساب فنية على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صور للفنانة اللبنانية ميريام فارس، سبق وأن قامت بنشرهم في وقت سابق عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة وظهرت خلالهم بإطلالة جريئة وفاضحة حسب وصف المتابعين.

وارتدت ميريام فارس في إطلالتها الجديدة فستان جريء باللون البينك، مفتوح الصدر ومن الرجل حيث ظهرت ملابسها الداخلية، وشبه البعض الفستان بالمايوه بيكيني مع إضافة شال مربوط على الخصر.

وتباينت تعليقات المتابعين على إطلالة ميريام فارس بذلك الفستان، حيث وصفه بعض المعلقين بأنه يشبه بدلة الرقص، بينما علق آخر بقوله: "امشي بدون ملابس أحسن لك من هذا الفستان الذي لا يستر شيء من جسمك".

ورغم الهجوم الحاد على فستان ميريام فارس، إلا أن البعض تغزل بجمالها ورشاقة جسمها.

ميريام فارس وإثارة الجدل على السوشيال ميديا

تحرص النجمة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة إطلالاتها مع جمهورها على السوشيال ميديا بشكل شبه يومي، وعادة ما تثير الجدل بصورها التي يصفها متابعوها بالجريئة.

وفي أحدث إطلالة لها نشرت ميريام فارس صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحت الشمس تستمع بآخر أيام الصيف، وعلقت على الصور بعبارة "طبيبعي " مع رمز تعبيري للشمس.

وارتدت ميريام في إطلالتها المثيرة للجدل، سروالاً باللون الأخضر بقدمين واسعتين جداً ومزموم عند الخصر، فيما الجزء الأعلى من جسدها أبقته عارياً وأكتفت بتغطية صدرها بمايوه أصفر صغير.

أما من ناحية الشعر، تركت ميريام شعرها المتموّج الشهير من دون أن تربطه ووضعت على عينيها نظارات شمسية واقية وانتعلت حذاء مريحاً خاصاً بالبحر باللون الأصفر نسقته مع الإطلالة.

وتباينت تعليقات المتابعين على صور ميريام فارس الجديدة، حيث أعتبرها البعض إطلالة جريئة وفاضحة، بينما تغزل اخرون بجمال جسمها ووصفوها بأنها إطلالة عادية وجذابة.