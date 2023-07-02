تكنولوجيا: شاشة الألعاب HP Omen 27qs تنطلق بمعدل تحديث 240Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة HP شاشة HP Omen 27qs المخصصة للألعاب بمعدل تحديث 240Hz، وسعر 479 يورو.

تتميز شاشة HP Omen 27qs بتقنية IPS بحجم 27 إنش، وجودة عرض QHD أو دقة 2560 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة إنتاج حتى 16.7 مليون لون بعمق 8بت، مع تباين 1000:1، وأيضاً تباين ديناميكي 10000000:1.

أيضاً تصل الشاشة إلى معدل تحديث 240Hz لتجربة ألعاب إنسيابية وسريعة، كما تأتي شاشة Omen 27qs بتقنية “HP Eye Ease” التي تعمل على خفض تأثير الإضاءة الزرقاء.

من جانب أخر تقدم الشاشة إستجابة سريعة عند 1مللي ثانية، مع تقنية خفض الومضات لحماية العين من الإرهاق، كما تتميز الشاشة بتصميم معتم لعرض أكثر كفاءة.

كما تقدم HP الشاشة بعناصر تحكم قابلة للتخصيص، وحامل يدعم ضبط إتجاه وإرتفاع الشاشة، أيضاً تدعم الشاشة تقنية AMD Freesync Premium، و NVIDIA G-SYNC لتجربة ألعاب مميزة.

وللإتصال تتميز شاشة HP Omen 72qs بمنافذ USB فئة A أو B، مع موصل للصوتيات، ومنفذ DisplayPort، وأيضاً منفذ HDMI.

أيضاً تأتي الشاشة بمكبرات صوتية مدمجة التي تقدم تجربة صوتية غامرة والتي تشمل اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 3W، كما تتوافق الشاشة مع VESA لتركيب الشاشة بسلاسة، أيضاً تتميز الشاشة بتصميم بحواف نحيفة في الجهات الثلاثة.

الشاشة تتميز بوزن 7.9 كجم، ويدعم الحامل ضبط إمالة الشاشة من 5- إلى أكثر من 20 درجة، وتعديل الإرتفاع في نطاق 100 مم.

ويتضمن محتوى الصندوق كابل DisplayPort، وكابل USB A إلى USB B، مع بطاقة ضمان، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة بسعر 479 يورو.

المصدر

اعلان





