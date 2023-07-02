تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد دعم iQOO 11S بذاكرة 16 وسعة 1 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت iQOO إعلان تشويقي أكدت من خلاله على دعم هاتف iQOO 11S بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.

تعقد iQOO مؤتمرها القادم في 4 من يوليو في السوق الصيني لكشف النقاب عن هاتف iQOO 11S، ولقد أكدت الشركة مؤخراً على أن الهاتف يدعم معايير LPDDR5x في الذاكرة وسعة UFS 4.0، بينما أوضح إعلان تشويقي جديد السعة المقدمة في أعلى نموذج من الهاتف.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية إفتراضية بسعة 8 جيجا بايت رام، ولقد أشار تقرير سابق إلى أن هاتف iQOO 11S يتوفر بعدد 4 من التكوينات.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يتوفر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، أو ذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت رام، وأيضاً نموذج بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، على أن يأتي أعلى نموذج بذاكرى 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.

وتقدم iQOO 11S الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأبيض، والأسود إلى جانب اللون الأزرق، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن الهاتف يأتي بشاشة E6 AMOLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 144Hz ودقة عرض 2K.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة OriginOS 3.0 ونظام تشغيل Android 13، كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 8 Gen 2، ويأتي بقدرة بطارية 4700 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 200W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر Sony IMX866 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر

اعلان





