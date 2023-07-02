تكنولوجيا: ابل أول شركة في العالم تقدر قيمتها السوقية ب 3 تريليون دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة ابل تحقيق إنجاز غير مسبوق بالوصول إلى قيمة سوقية 3 تريليون دولار لتكون أول شركة في الأسواق العالمية تصل إلى هذا الإنجاز.

سجلت شركة ابل زيادة في أسهم الشركة يوم الجمعة الماضي بنسبة 2.31%، لترتفع نسبة الأسهم إلى 46% هذا العام.

ولقد إستطاعت ابل في يناير من عام 2022 أن تتخطى حاجز 3 تريليون دولار لفترة قصيرة إلا أن الشركة لم تنجح في الإغلاق عند هذا المستوى.

ومع تحقيق ابل نجاح ملحوظ هذا العام إستطاعت عملاق التكنولوجيا أن تحظى بثقة المستثمرين وتعزز قوة الشركة في سوق الأسهم.

ولقد ساهمت هواتف الأيفون بشكل كبير في تعزيز قيمة ابل السوبقية على مدار السنوات الماضية، حيث تتخطى المبيعات التراكمية لهواتف الأيفون 2 مليار وحدة، كما تعد إصدارات الشركة من هواتف الأيفون العامل الأكثر تأثيراً في إيرادات ابل.

كما يساهم كلِ من سوق الولايات المتحدة وسوق الصين بالنصيب الأكبر في مبيعات هواتف الأيفون، أيضاً تشغل هواتف الأيفون الخمس مراكز في قائمة الهواتف الأعلى مبيعاً في الولايات المتحدة، كما تستحوذ ابل على نسبة 50% من السوق.

يذكر أن ابل سجلت إيرادات بقيمة 51.334 مليار دولار من شحنات هواتف الأيفون في الربع الثاني من 2023، وهو رقم قياسي جديد للشركة.

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