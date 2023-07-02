شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تبحث بث الموسيقى فى إضافة مقاطع فيديو موسيقية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعتبر سبوتيفاي على نطاق واسع أحد أفضل تطبيقات بث الموسيقى على مستوى العالم، توفر المنصة الكثير من الميزات وواجهة سهلة الاستخدام، لكنها لا تزال تفتقر إلى شيء واحد تمتلكه يوتيوب ميوزيك - وهو دعم مقاطع الفيديو الموسيقية كاملة الطول.

لكن وفقا لتقرير صادر عن بلومبرج يبحث التطبيق بث الموسيقى في إضافة مقاطع فيديو موسيقية كاملة إلى التطبيق، مما قد يساعده على التنافس بشكل جوجل مع تيك توك ويوتيوب ميوزيك المملوك لشركة جوجل.

ويسمح سبوتيفاي بالفعل للفنانين بتحميل صور GIF، والتي يتم تشغيلها عند تشغيل مقطوعة موسيقية ولكنها بالتأكيد ليست قريبة من مقاطع الفيديو الموسيقية.

ويحتوي سبوتيفاي بالفعل على أكثر من 1.00.000 بودكاست مع مقاطع فيديو ويقال أنه بدأ محادثات مع الشركاء حول المنتج.

تهدف الشركة إلى جذب المزيد من جماهير Gen Z بعيدًا عن منصات الفيديو القصيرة على YouTube وTikTok.

وتخطط سبوتيفاي لجلب دفق الصوت بدون فقد في فئة اشتراك جديدة وأكثر تكلفة والتي من المرجح إنها تحمل الاسم الرمزي "Supremium".