شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ميزة اكتشاف السقوط فn ساعة جوجل Pixel Watch وكيفية تفعلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر ساعة جوجل Pixel Watch واحدة من أفضل الساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، نظرًا إلى ما تضمه من ميزات متعددة، ومن أبرز ميزاتها: ميزة (الاتصال بالطوارئ) Emergency SOS وميزة (اكتشاف السقوط) Fall Detection التي تساعدك في الحالات الطارئة التي قد تتعرض لها.

تسمح ميزة الطوارئ في ساعة Pixel Watch الاتصال بخدمات الطوارئ إذا تعرضت لحالة طوارئ. وعند تشغيل ميزة خدمات موقع الطوارئ، تتمكن خدمات الطوارئ من العثور عليك بسهولة باستخدام موقعك. ويمكنك أيضًا إضافة جهات اتصال للطوارئ للاتصال بها بدلاً من الاتصال بخدمات الطوارئ.

تستخدم ميزة (اكتشاف السقوط) Fall Detection مقياس التسارع والتعلم الآلي من ساعة Pixel Watch لاكتشاف السقوط المحتمل. وعند تفعيل هذه الميزة، ستنبهك ساعة Pixel Watch وتسألك إذا كنت تريد الاتصال بخدمات الطوارئ. إذا لم تُجب، ستتصل الساعة بخدمات الطوارئ نيابة عنك، ويمكنك تعيين جهة اتصال معينة للاتصال بها في حالات الطوارئ بدلاً من خدمات الطوارئ أثناء إعداد ميزة Fall Detection.





كيفية تفعيل ميزة اكتشاف السقوط في ساعة جوجل Pixel Watch: كيفية تفعيل ميزة اكتشاف السقوط في ساعة جوجل Pixel Watch: 1- اسحب للأسفل من أعلى شاشة ساعتك.

2- اضغط فوق (الإعدادات) Settings من قائمة الخيارات، ثم اختر (السلامة والطوارئ) Safety & Emergency.

3- اضغط فوق خيار (Emergency SOS).

4- مرر إلى اليمين ثم مرر إلى الأسفل حتى ترى خيار Fall Detection، انقر فوقه لتفعيل الميزة.