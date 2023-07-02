مارك يعلن عن ميزة لواتساب تسمح بنقل المحادثات من هاتف لأخر بسهولة.. تعرف على الطريقة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا عن ميزة جديدة بتطبيق واتساب، تسمح للمستخدمين بنقل المحادثات من هاتف إلى آخر بسهولة، عبر مسح رمز القراءة السريع QR Code من الهاتف القديم باستخدام الهاتف الذي يود المستخدم نقل المحادثات إليه.

وقال مارك ، إن طريقة النقل الجديدة أكثر وضوحًا وأمانًا، ولا يحدث النقل إلا بين الجهازين، كما أن البيانات المنقولة محمية بتقنية التشفير التام

وتتيح الميزة الجديدة نقل المحادثات بين الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل نفسه، أي من هاتف أندرويد إلى آخر، ومن آيفون إلى آخر، وليس متاحًا نقل المحادثات من أندرويد إلى آيفون، أو العكس في الوقت الحالي.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة الجديدة على أجهزتهم عبر فتح تطبيق واتساب ثم الذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم الضغط على المحادثات Chats > ثم اختيار نقل المحادثات Transfer Chats في الهاتف القديم، وسيظهر بعد ذلك رمز القراءة السريع QR Code على الشاشة، وعند مسحه باستخدام الهاتف الجديد ستبدأ عملية النقل عبر اتصال لاسلكي آمن بين الجهازين مباشرةً، وتسمح هذه الميزة بنقل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل النصية.

وتُغني الميزة الجديدة عن استخدام النسخ الاحتياطية من المحادثات التي تُرفع وتحمل من خدمات التخزين السحابية، سواء آي كلاود في أجهزة آيفون أو جوجل درايف في أجهزة أندرويد، أو استخدام برامج خارجية، قد تكون معقدة أو مدفوعة.