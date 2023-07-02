تكنولوجيا: سماعة Realme Buds Wireless 3 تنطلق رسمياً في 6 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Realme إعلان تشويقي مؤخراً كشفت من خلاله عن خططها لإطلاق سماعة Realme Buds Wireless 3 في حدث يعقد في 6 من يوليو.

يزدحم شهر يوليو الجاري بالكثير من الإعلانات المرتقبة، وبين الإعلانات التي تم التأكيد عليها سماعة Realme Buds 3 اللاسلكية.

وتأتي سماعة Realme Buds Wireless 3 بعد إصدار الشركة السابق Realme Buds 2 الذي أطلق رسمياً في شهر مايو من عام 2021.

أيضاً من المقرر أن تكشف Realme خلال الحدث عن إصدارات الشركة الجديدة من هواتف Narzo 60 وNarzo 60 Pro.

يذكر أن الصور التشويقية تؤكد على أن السماعة اللاسلكية تتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأصفر، والأسود وأيضاً اللون الأبيض.

من جانب أخر أشارت الشركة إلى أن كل جهة من السماعة تضم محرك ديناميكي 13.6مم لBass، كما تأتي السماعة بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة 30 ديسيبل، كما تنتج السماعة صوتيات Spatial لصوتيات متعددة الإتجاهات.

أيضاً من المقرر أن تأتي السماعة بوزن 30.1 جرام، ومن المتوقع أن تدعم معايير IPX5 لمقاومة رذاذ الماء على غرار إصدار الشركة السابق.

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