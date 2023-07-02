تكنولوجيا: رصد جهاز Galaxy SmartTag 2 في قاعدة بيانات Bluetooth SIG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق إصدار جديد من أجهزة التعقب Galaxy SmartTag 2 ولقد رصد الجهاز بالفعل في قاعدة بيانات Bluetooth SIG إستعداداً للإعلان المرتقب.

كانت شركة سامسونج قد أطلقت أجهزة التعقب Galaxy SmartTag وSmartTag Plus خلال حدث الشركة الذي عقد في 2021 للإعلان عن سلسلة Galaxy S21، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى خطط العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من أجهزة التعقب قريباً.

ولقد رصد بالفعل Galaxy SmartTag 2 في قاعدة بيانات Bluetooth SIG إستعداداً للإعلان المرتقب، كما أكدت التسريبات على دعم الجهاز لتقنية البلوتوث 5.3، أي يأتي الإصدار الجديد بترقية عن الإصدار الأصلي الذي تميز بدعم البلوتوث 5.1.

ومن المتوقع أن تدعم المعايير الجديدة لتقنية البلوتوث جهاز Galaxy SmartTag 2 المرتقب بتغطية في نطاق أوسع وإستقرار الإشارة وأيضاً إستهلاك أقل للطاقة.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن SmartTag 2 في حدث “Galaxy Unpacked” المقرر عقده في نهاية شهر يوليو.

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