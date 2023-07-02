تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp يأتي بتصميم عصري جديد للتنبيهات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق إصدار تجريبي جديد من تطبيق WhatsApp بتصميم عصري جديد بحواف دائرية للتنبيهات ليتوافق مع رؤية الشركة في تحديث تصميم الواجهة.

رصد الإصدار التجريبي الجديد من تطبيق الواتس اب اليوم في برنامج جوجل بلاي التجريبي بإصدار رقم 2.23.14.12، حيث يقدم هذا التحديث بشكل رئيسي تغيير جديد في واجهة المستخدم.

ولقد بدأ مطوري تطبيق الواتس اب مؤخراً في تبني تصميم متعدد الإتجاهات جديد في واجهة المستخدم، حيث قدمت الشركة في الإصدار السابق بتصميم جديد للمفاتيح، وللأزرار العائمة الخاصة بالإجراءات في التطبيق.

وتستمر الشركة في تنفيذ التغييرات في تصميم واجهة المستخدم بما يحقق رؤية الشركة في تبني تصميم “Material Design 3″، ويأتي التغيير الجديد في تصميم زر التنبيهات الذي يأتي بحواف دائرية.

ولقد كُشِف عن هذا التغيير في لقطة للشاشة مسربة، حيث تؤكد الصور على تحسين المظهر العام لواجهة المستخدم إلى تصميم عصري مميز.

ومن المقرر أن يتوفر التصميم الجديد للمستخدمين المشتركين في برنامج إختبار الإصدارات التجريبية على منصة الأندوريد، أيضاً تنطلق الميزة للمستخدمين بشكل رسمي بدءاً من الأسابيع المقبلة بشكل تدريجي.

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