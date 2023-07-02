شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر باقة إنترنت.. حجاج بيت الله الحرام يستهلكون 49 ألف تيرا بايت خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلت من قبل عن كمية بيانات الإنترنت التى استهلكها الحجاج خلال هذا العام، ربما يكون رقما كبيرا للغاية، لكن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، كشف عبر حسابها الرسمي علي تويتر أن موسم حج هذا العام شهد زيادة عالية فى استخدام خدمات الاتصالات وتقنية‎ المعلومات من زوار الحرمين الشريفين، حيث بلغ اجمالى استهلاك الإنترنت حوالى 49 ألف تيرا بيات.

وبحسب التقرير فبلغ حجم استهلاك البيانات (49) ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة (20) مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي 786ميجا بايت ، متجاوزا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد، البالغ 270 ميجا بايت / لكل مشترك ، وقد بلغ متوسط سرعة تحميل البيانات حوالي 222 ميجا بايت / الثانية، فيما وصل متوسط سرعة رفع البيانات إلى 32 ميجا بايت / الثانية.





كما أظهرت الإحصاءات أن أكثر التطبيقات استهلاكًا للبيانات خلال موسم الحج هذا العام جاءت على النحو التالي:

تيك توك.

يوتيوب.

سناب شات.

فيسبوك.

انستجرام.

الجدير بالذكر أنه في عام 2019، بلغ حجم استهلاك البيانات 49 ألف تيرابايت، وبلغ معدل المشتركين حوالي 7.4 مليون مشترك يوميًا، فيما تجاوز حجم المكالمات الصوتية خلال موسم الحج 309 ملايين مكالمة، بينما تجاوز حجم استهلاك البيانات خلال كامل الموسم 32.5 ألف تيرابايت بزيادة قدرها 26% عن العام الفترة المماثلة فى العام الماضى، حيث تعد التيرا بايت 1024 جيجا بايت.