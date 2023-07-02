شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يشرح أسباب انقطاع تويتر بعد قرارات إيلون ماسك.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى العديد من مستخدمي تويتر، السبت الماضي، من عدم تمكنهم من الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي. بينما حصل بعض المستخدمين على خطأ "غير قادر على استرداد التغريدات"، شهد البعض الآخر خطأً يفيد بأنهم وصلوا إلى حد السعر لهذا اليوم.

وبعد أن بدأ المستخدمون في الشكوى وظهرت تقارير إعلامية عن انقطاع الخدمة على تويتر، انتقل إيلون ماسك إلى تويتر وأعلن أنهم اتخذوا تدابير "لمعالجة المستويات القصوى من جمع البيانات والتلاعب بالنظام" ونتيجة لذلك، سيشاهد المستخدمون عددًا ثابتًا من تغريدات في اليوم.

"لمعالجة المستويات القصوى من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام، طبقنا الحدود المؤقتة التالية: الحسابات المؤكدة تقتصر على قراءة 6000 منشور / يوم، والحسابات التي لم يتم التحقق منها على 600 منشور/ يوم، والحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها على 300 / يوم ".

ومع ذلك وفقًا لبعض التقارير، قد يكون حد معدل تويتر مجرد عذر من ماسك، لكن قد يواجه موقع التدوين المصغر مشكلة داخليًا.





ما الذي حدث ولماذا عانى تويتر من انقطاع الخدمة؟

وفقًا لمطور الويب المسمى شيلدون شانج، يبدو أن تويتر هو "DDOSing نفسه" وهذا هو السبب وراء انقطاع الخدمة.

وتعني DDoS رفض الخدمة الموزع، عادةً ما ينطوي هجوم DDoS على إغراق خادم أو شبكة بكمية كبيرة من الطلبات، مما يؤدي إلى عدم إمكانية الوصول إليها أو عدم الاستجابة لها.

ومن ثم، بالقول إن تويتر هو "DDOSing نفسه"، يعني "شانج"، أن العمليات الداخلية في تويتر تطغى على نظامه الخاص مما يسبب الثغرات، ثم شرح أن السبب وراء ذلك قد يكون التحديث الأخير لـ إيلون ماسك حيث لا يمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم حساب تويتر الوصول إلى التغريدات من أي مستخدم.

شرح تشانج نظريته حول ماستودون منافس تويتر، قائلا في منشور:" يبدو أن تويتر يقوم بإلغاء تأمين الخدمة بنفسه. لقد تعطلت خلاصة تويتر الرئيسية معظم هذا الصباح. على الرغم من عدم تحميل أي شيء، فإن موقع تويتر لا يتوقف أبدًا عن المحاولة".

وأطلق تويتر حوالي 10 طلبات في الثانية لنفسه لمحاولة جلب محتوى لا يصل أبدًا لأن أحدث ابتكارات إيلون ماسك تتمثل في منع الأشخاص من قراءة تويتر دون تسجيل الدخول.