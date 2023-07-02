تكنولوجيا: تسريبات مصورة حية تستعرض تصميم هاتف Tecno Phantom V Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود شركة Tecno قريباً للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدارها الجديد Tecno Phantom V Flip، ولقد ظهر الهاتف بالفعل في صور مسربة حية تقدم نظرة واضحة على تصميم الهاتف.

كانت شركة Tecno قد أطلقت إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي Tecno Phantom V Fold في شهر مارس، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بتصميم صدفي.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات FCC عن تفاصيل مواصفات البطارية والشحن في هذا الإصدار.

وتهدف Tecno بإصداراتها من الهواتف القابلة للطي المنافسة بهواتف متوسطة من هذه الفئة، مع مستوى تسعير جيد.

ولقد إستطاع هاتف Phantom V Fold بالفعل في جذب قاعدة كبيرة من المستخدمين، وأيضاً تحقيق مبيعات جيدة في الأسواق.

وتشير التسريبات الجديدة إلى الهاتف المرتقب قد يأتي بعنوان Tecno Phantom V Flip أو Phantom V Yoga.

أيضاً من المقرر وفقاً للتفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات FCC أن يتوافق الإصدار الجديد في الإتصال مع شبكات 5G، على أن يتوافق أيضاً قي الإتصال مع شبكات 2G و3G وأيضاً 4G، كما يدعم تقنية Wi-Fi والبلوتوث.

ويضم Tecno Phantom V Flip بطارية بإعدادات مزدوجة بسعة 1165 mAh وأيضاً 2735 mAh بمجموع 3900 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بجودة عرض Full HD+، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 8050، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13، ومستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، ومستشعر سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

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