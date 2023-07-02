تكنولوجيا: الجيل القادم من سماعة AirPods اللاسلكية يدعم المستخدمين في تعزيز حاسة السمع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيل جديد من سماعة AirPods اللاسلكية، ولقد أكد تقرير جديد على أن الإصدار المرتقب يعزز حاسة السمع لدى المستخدم.

لن يحتاج المستخدمين إلى وصفة طبية للحصول على سماعة تدعم تعزيز حاسة السمع، حيث بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيل جديد من سماعات AirPods اللاسلكية.

ويؤكد التقرير الجديد على أن ابل تهدف بشكل خاص في الجيل الجديد للتركيز على المميزات التي تدعم صحة المستخدم.

ومن بين المميزات الصحية التي أشير إليها في الجيل القادم من سماعات ابل ميزة إستشعار حرارة الجلد، حيث تؤكد التقارير على أن سماعة AirPods القادمة ستنافس الساعات الذكية في دقة هذه الميزة.

أيضاً أشار المحلل “Mark Gurman” في تقرير بلومبرج الأخير إلى أن ابل تسعى لإضافة ميزة جديدة لدعم صحة المستخدم، حيث تعمل الميزة على تعزيز حاسة السمع لدى المستخدم، وهي ميزة رائدة لدعم المستخدمين من ضعاف السمع دون الحاجة إلى الحصول على وصفة طبية في البداية.

يذكر أن التقرير يؤكد أيضاً على أن ابل تعمل على تطوير تطبيق مصاحب لإختبار حاسة السمع بإستخدام سماعة AirPods القادمة.

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