تكنولوجيا: تحالف يجمع سامسونج وOppo لتطوير شاشات بحواف فائقة النحافة للهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى تحالف جديد يجمع بين سامسونج وOppo لتطوير شاشات بحواف فائقة النحافة وبدقة 2K للجيل القادم من الهواتف الذكية.

قدمت Oppo هاتف Find X6 Pro هذا العام بمجموعة من أفضل المواصفات التي قدمت في الهواتف الذكية، إلا أن هذا الإصدار لا يتوفر بشكل رسمي في الأسواق العالمية حتى الآن.

وتشير التقارير إلى أن الشاشة هي واحدة من نقاط التسويق الرئيسية في هاتف Find X6 Pro، إلا أن الهاتف يظهر بحواف واضحة في الجزء السفلي والعلوي من الشاشة، كما يتميز بتصميم منحني في الحواف الجانبية للشاشة.

أيضاً توضح أحدث التقارير أن هاتف Find X7 Pro القادم من Oppo يأتي بترقية جديدة في الشاشة على أن تتميز الشاشة بحواف فائقة النحافة، كما تتميز بدقة 2K.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر “Digital Chat Station” لتؤكد على أن الإصدار القادم لشركة Oppo سيأتي بحواف أنحف وأيضاً تصميم منحني لدعم المستخدم بتجربة سلسة في الإمساك بالهاتف بيد واحدة.

كما تشير التسريبات إلى أن شاشة هذا الإصدار ستتميز بتعتيم عالي التردد، أيضاً من المتوقع أن تتميز الشاشة بنفس مستوى السطوع المميز لشاشة الإصدار السابق وأيضاً نفس مستوى عمق الألوان، ومن المقرر أن تعمل سامسونج على تطوير شاشة هذا الإصدار.

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