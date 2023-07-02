7 وظائف ستنجو من ثورة الذكاء الاصطناعي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة "PwC" البريطانية للخدمات المهنية، عن بعض المهن التي "ستنجو من خطر استحواذ الذكاء الاصطناعي عليها".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء نحو 300 مليون وظيفة حول العالم.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن نصف البريطانيين يخافون من أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على وظائفهم بطريقة ما خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة في مجالات التصميم والجرافيك والبرمجة والكتابة والتدريس.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، فقد كشفت دراسة "PwC" أن هناك وظائف ستكون مقاومة لثورة الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الأمر يتعلق بالأساس بالوظائف التي تدفع أعلى الرواتب.

وتشمل قائمة "الوظائف الآمنة": أخصائي الأورام، وأخصائي تقويم الأسنان وطبيب الأطفال والقاضي والسياسي والرئيس التنفيذي (CEO) ومهندس الذكاء الاصطناعي.