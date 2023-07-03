شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج بمواجهة إيلون ماسك: من سيفوز في معركة القفص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يتم الحديث عن نوبة نزال في القفص بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك، يقول فنانو الدفاع عن النفس (MMA) إن فرص النصر لا تعتمد على حجم المقاتل، MMA هي الرياضة القتالية الأسرع نموًا في العالم حيث يمارسها العديد من المشاهير من أجل اللياقة البدنية والدفاع عن النفس.

وفنون القتال المختلطة وتعني (Mixed martial arts)‏ اختصار (MMA) وهي مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة، تسمح القوانين باستخدام تقنيات الضربات المباشرة و المسكات في وضعية الوقوف أو على الأرضية، مما يسمح للمتنافسين بالدخول للرياضة بخلفيات مختلفة من فنون القتال: الجودو، التيكوندو، الملاكمة والبرازيلية Jiu Jitsu (BJJ) المصارعة وغيرها.

هل الحجم مهم؟

بينما يبلغ طول مارك زوكربيرج حوالي 5 أقدام و 8 بوصات، يبلغ طول إيلون ماسك حوالي 6 أقدام 2. ومع ذلك، يدعي الخبراء أن الحجم والوزن لا يتمتعان بميزة كبيرة في مثل هذه المعارك.

قال منان داتاح ، الخبير في رياضة MMA وصاحب أحد النوادي المتخصصة بهذا الشأن: "الحجم مهم في مثل هذه المعارك ولكنه لا يمكن أن يكون ميزة حاسمة. يعتمد ذلك على تدريب وعقلية المقاتل."

بينما يزن زوكربيرج حوالي 75 كجم، ويزيد وزن المسك عن 85 كجم، يدعي البعض أن مقاطع الفيديو التدريبية لـ زوكربيرج مثيرة للإعجاب، في حين يزعم كثيرون أن ماسك يمكن أن يهيمن بسبب حجمه الهائل.





دور العدوان

يدعي فناني الدفاع عن النفس أن العدوانية في سلوك إيلون ماسك قد تمنحه اليد العليا.

قال منان: "لغة الجسد والنهج العدواني والتصريحات الحازمة لماسك تخبر الكثير عن عقليته. هذا النوع من العقلية يمنح المقاتل اليد العليا". ومع ذلك ، فإن مقاطع الفيديو التدريبية لزوكربيرج ونوباته الجادة في BJJ تحقق التوازن بين الاثنين.

وقال جوراف جين، كبير المدربين، بأكاديمية الدفاع عن النفس في الهند، "العدوان سيف ذو حدين، في كثير من الأحيان نرى مقاتلين عدوانيين، خاصة أولئك الأكبر حجمًا، يستنفدون في وقت مبكر. الحجم والوزن لهما عيوبهما. المقاتل الأكثر هدوءًا والذي يركز على الضرب الدقيق يمكن أن يشكل تهديدًا ، إن "المقاتل العدواني يحاول الهياج".

قواعد القتال في القفص

وفقًا لفناني الدفاع عن النفس، لا يُحظر في القتال سوى الضرب على الفخذ والحبل الشوكي والرقبة، بصرف النظر عن ذلك، فإن ضرب العيون بالأصابع أو حك عيون الخصم محظور تمامًا.

يُحظر أيضًا عض أو فرك المرفقين أو القبضات على المناطق الحساسة مثل العينين أو الأنف أو الفخذ.

"يشمل MMA إلى حد كبير جميع أشكال الرياضة القتالية، لكنها لا تزال رياضة، يجب على المنظمين الحفاظ على سلامة المشاركين وهم ملزمون بهذه القواعد.

إنها معركة محاكية أو خاضعة للرقابة داخل ساحة، وليست قتال شوارع، لذلك يجب أن تتم باتباع القواعد.

معايير الفوز

يمكن للمشاركين الفوز بقرار إجماعي من الحكام بعد سلسلة من جولات القتال لمدة دقيقتين. في بعض الأحيان ، كما هو الحال أثناء النزال بين رياضيين MMA محترفين على مستوى عالمي يذهب إلى 10-12 جولة.

ومع ذلك تنتهي العديد من المعارك بالضربة القاضية، حيث يُسحق الخصم أرضًا بلكمة أو ركلة أو رمية.

الطريقة الثالثة للنصر هي النقر، يحدث ذلك أثناء عقد خنق مناسب أو نوع آخر من الإمساك والقفل يجبر الخصم على النقر ثلاث مرات، بمجرد نقر الخصم، ينهي الحكم القتال معلنًا الفائز.

"الضربة القاضية أو النقر هي أكثر المعارك مشاهدةً، يُذهل المتفرجون حول العالم برؤية كيف ينتهي صراع العمالقة بلكمة واحدة متصلة جيدًا أو خنق أو انتزاع واحد جيد.

يقع أي مقاتل محترف جيد في أيدي شخص متصل جيدًا لكمة أو ركلة أو يمكن استغلالها، عدم اليقين هو مفتاح اللعبة.

قال أنوج بانوار ، مدير إضراب أكاديمية الدفاع عن النفس الهندية،" العديد من المقاتلين ذوي العضلات القوية قد خرجوا من اللعبة عندما سقطوا في الفخ وتم طرد العديد منهم على الرغم من ميزة حجمهم ووزنهم ".