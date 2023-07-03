شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعتزم تأجيل إطلاق بعض مزايا نظام iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة آبل تأجيل إطلاق بعض المزايا التي أعلنت عنها في نظام iOS 17 لهواتف آيفون، إذ لن تتوفر تلك المزايا عند إطلاق النسخة النهائية العامة الأولى خريف العام الجاري، بحسب ما أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي .

وسيكون تطبيق اليوميات “جورنال Journal” أحد أبرز المزايا الجديدة التي ستغيب عن تحديث iOS 17 عند الإطلاق المبدئي.

ويعتمد هذا التطبيق الجديد على تقنيات تعلم الآلة في هواتف آيفون من أجل اقتراح لحظات للكتابة عنها والاحتفاظ بذكرياتها، استنادًا إلى الصور والتمارين والمواقع الخاصة بالمستخدم، وغيرها من المعلومات الأخرى.

وكانت آبل قد كشفت عن العديد من التحسينات في ميزة AirDrop لنقل الملفات، إلا أن خاصية “إكمال نقل الملفات عبر الإنترنت” قد تتأخر أيضًا، وهي ميزة تتيح استمرار نقل الملفات بين الجهازين عبر الإنترنت في حالة الابتعاد عن نطاق الإرسال السريع، شرط أن يسجل كلا الطرفين الدخول إلى آي كلاود.

وستؤجل آبل أيضًا ميزة “التعاون على قوائم التشغيل” في تطبيق الموسيقى، التي تتيح للمستخدم دعوة الأصدقاء للمشاركة في إنشاء وتعديل قوائم التشغيل بالإضافة والحذف وإعادة الترتيب، مع إمكانية التفاعل مع المقاطع الصوتية قيد التشغيل في القائمة باستخدام الوجوه التعبيرية.

وقالت آبل إن هذه المزايا ستتوفر “لاحقًا هذا العام” دون الإشارة إلى موعد محدد، ما يعني أن آبل ستتيحها عبر التحديثات الفرعية التي ستلي إطلاق نظام iOS 17.

ويضم نظام iOS 17 العديد من المزايا الجديدة مثل تخصيص شاشة الاتصال، ومشاركة بيانات الاتصال بسهولة عبر خاصية NameDrop، ووضع الاستعداد StandBy لتحويل الآيفون إلى شاشة عرض أثناء الشحن، وغيرها من المزايا في مختلف جوانب النظام.

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