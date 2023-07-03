شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق تلسكوب فضائى جديد فى مهمة لكشف أسرار الكون المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق تلسكوب فضائي مدعوم من المملكة المتحدة في رحلة طولها مليون ميل للكشف عن ألغاز الكون المظلم، حيث انطلق المسبار الذي يبلغ وزنه طنين من فلوريدا باتجاه "نقطة لاجرانج الثانية" في الفضاء، وهي منطقة تبعد عن الأرض بحوالي أربعة أضعاف ما يصل إليه القمر.

وتأمل وكالة الفضاء الأوروبية أن يلقي التلسكوب، الذي سمي على اسم عالم الرياضيات اليوناني القديم إقليدس، الضوء على المفاهيم المحيرة للطاقة المظلمة والمادة المظلمة، وتم إطلاقه بواسطة شركة سبيس إكس لإيلون ماسك.

قالت كارولين هاربر، رئيسة علوم الفضاء: "لقد أحرزنا تقدمًا هائلاً في استكشاف المادة المرئية، والكواكب والنجوم والمجرات المجاورة لنا، لكن المادة المظلمة والطاقة المظلمة التي تشكل 95% من الكون تظل لغزًا إلى حد كبير".

قاد علماء ومهندسو المملكة المتحدة تطوير أحد الأداتين العلميين المتوفرين على متن الطائرة، ومساهمة كبيرة في قدرة معالجة البيانات الأرضية التي ستحول البيانات الأولية إلى بيانات "جاهزة للعلم".

وساهمت المملكة المتحدة بمبلغ 37 مليون جنيه إسترليني في مهمة 850 مليون جنيه إسترليني، حيث لعب العلماء أدوارًا رئيسية في تصميم وبناء المسبار الهائل.

يهدف العلماء إلى استخدام إقليدس كأداة لمعرفة المزيد عن الكون المظلم وفهم سبب توسعه السريع بشكل أفضل.

ستستفيد من ظاهرة كونية تُعرف باسم عدسة الجاذبية، حيث تعمل المادة مثل العدسة المكبرة، حيث تنحني وتشوه الضوء القادم من المجرات والعناقيد ، لالتقاط صور عالية الجودة.

ستساعد هذه الصور علماء الفلك على اكتساب نظرة ثاقبة على المادة المظلمة المراوغة، الجسيمات التي لا تمتص الضوء أو تعكسه أو تنبعث منه.

لا يمكن رؤية المادة المظلمة مباشرة ، لكن العلماء يعرفون أنها موجودة بسبب تأثيرها على الأشياء التي يمكن ملاحظتها مباشرة، ويعتقدون أنه "يربط المجرات معًا مما يخلق بيئة للنجوم والكواكب والحياة".

ستستكشف المهمة أيضًا الطاقة المظلمة، والتي يُعتقد أنها تدفع المجرات بعيدًا، مما يتسبب في تسارع توسع الكون، وبعد إطلاقه من كيب كانافيرال، سيستغرق إقليدس شهرًا واحدًا للوصول إلى وجهته عند نقطة لاجرانج الثانية.