شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير عاجل لمستخدمى أندرويد بشأن تطبيقات تسرق التفاصيل المصرفية الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إصدار تحذير عاجل لمستخدمي Android بشأن تهديد أمني قد ينتهي بسرقة بياناتهم المصرفية، وتم اكتشاف التهديد الأخير من جانب فريق الأمن في ThreatFabric، والذى يستخدم التطبيقات التي تم تحميلها على متجر Google Play لإصابة الهواتف بطرق احتيالية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بمجرد التثبيت على الجهاز، يمكن لخطأ سرقة الأموال سرقة بيانات الاعتماد التي يتم استخدامها للسماح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

يمكن للقراصنة بعد ذلك التحكم في حساب شخص ما والوصول إلى بيانات الاعتماد وتفاصيل بطاقة الائتمان والرصيد المصرفي ومعلومات الدفع بالإضافة إلى تحويل الأموال مع احتمال أقل لملاحظة حامل البطاقة.

يوضح ThreatFabric قائلاً: "نظرًا لبدء المعاملات من نفس الجهاز الذي يستخدمه عملاء البنوك المستهدفون بانتظام، فقد تم الإبلاغ عن أنه من الصعب جدًا على أنظمة مكافحة الاحتيال المصرفية اكتشافها."

وتسبب الخطأ في حدوث أضرار منذ عام 2020، لكن هذه البرامج الضارة الجديدة تستهدف الآن مستخدمي Android في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مالكي الهواتف في إيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وفقًا للباحثين الأمنيين في شركة التكنولوجيا الذين يتتبعون النشاط، فإن المشكلة تضم أكثر من 30 ألف عملية تثبيت عبر هذه الطريقة وحدها.

وقال متحدث باسم Google لـ BleepingComputer: "تمت إزالة كل هذه التطبيقات الضارة التي تم تحديدها من Google Play وتم حظر المطورين".

تحمي Google Play Protect المستخدمين أيضًا عن طريق إزالة التطبيقات المعروفة باحتوائها على هذه البرامج الضارة تلقائيًا على أجهزة Android مع خدمات Google Play.



قائمة التطبيقات المحذورة: قائمة التطبيقات المحذورة: • PDF Reader - Edit & View PDF

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