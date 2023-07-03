شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تسترجع حساب سناب شات المسروق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثير من مستخدمي سناب شات إلى مشكلة اختراق حساباتهم، فإذا واجهت هذه المشكلة ولم تتمكن من الوصول إلى حسابك، يمكنك الاستعانة بإحدى الطرق التالية لاسترجاع حسابك في سناب شات:





كيفية استرجاع حساب سناب شات إذا لم يتغير عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك:

إذا لم تتغير تفاصيل الاتصال بحسابك، فاستخدم ميزة (نسيت كلمة المرور) Forgot Your Password في سناب شات، لإعادة تعيين بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق سناب شات في هاتفك، ثم انقر فوق زر (نسيت كلمة المرور) Forgot Your Password.

2- سيسألك سناب شات إذا كنت تريد تأكيد هويتك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

3- إذا اخترت رقم الهاتف، سيصل رمز لمرة واحدة (OTP) إلى رقم هاتفك عبر الرسائل النصية القصيرة، وإذا أردت تأكيد هويتك عن طريق البريد الإلكتروني فستصلك رسالة تتضمن رابط التحقق في بريدك الإلكتروني.

4- أدخل رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفك، أو انقر فوق رابط التحقق الذي وصل إلى بريدك الإلكتروني.

5- حدّث بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك، واختر كلمة مرور قوية تتضمن أحرفًا وأرقامًا ورموزًا، وتجنب استخدام كلمات مرور قريبة من الكلمة القديمة.