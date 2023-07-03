شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يؤثر الذكاء الاصطناعى على ما تراه على فيس بوك وانستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أوقات يكون فيها الأمر فظيعًا إلى حد ما على فيس بوك و انستجرام، فقد تتحدث عن رحلة ركوب الدراجات أو عن اختيار هذا الحذاء الرائع من الأحذية الرياضية ، وفي غضون دقائق ، ينتهي بك الأمر إلى رؤية إعلانات معينة أو منشورات ترويجية حول شركة تأجير عجل أو متجر للأحذية الرياضية في موجز فيس بوك الخاص بك.

وهذا لأن الخوارزميات تلعب دورًا وهناك ذكاء اصطناعي أيضًا، حيث قدمت Meta ، الشركة الأم لـ فيس بوك ، الآن شرحًا حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على ما تراه، إذ تقول Meta إنها تريد "تحدي الأسطورة القائلة بأن الخوارزميات تترك الناس عاجزين عن المحتوى الذي يرونه".

وفي منشور بالمدونة، أوضح نيك كليج، رئيس ميتا للشؤون العالمية، كيف يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا في ما تراه، "تتنبأ أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا بمدى القيمة التي قد يمثلها جزء من المحتوى بالنسبة إليك، حتى نتمكن من إظهاره لك في أقرب وقت، فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تكون مشاركة منشور مؤشرًا على أنك وجدت أن المنشور مثير للاهتمام ، لذا فإن توقع مشاركة منشور هو أحد العوامل التي تضعها أنظمتنا في الاعتبار ".

وقال إنه لا يوجد توقع واحد لقياس ما هو ذي قيمة للمستخدم، "نحن نستخدم مجموعة متنوعة من التنبؤات معًا للاقتراب قدر الإمكان من المحتوى الصحيح ، بما في ذلك بعضها بناءً على السلوك والبعض الآخر بناءً على تعليقات المستخدمين التي تم تلقيها من خلال الاستطلاعات."

وقالت الشركة إن تجربة الأشخاص مع منتجات Meta مخصصة بناءً على نشاطهم ، لأنه لا يحب أو يكره الجميع الأشياء نفسها ، وقد تتغير الاهتمامات بمرور الوقت.

يمكنك تغيير ما تراه وقد أصدرت ميتا 22 بطاقة نظام تخبر الناس كيف يعمل الذكاء الاصطناعي في خلاصتهم، حيث توفر بطاقات النظام هذه معلومات حول كيفية تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي للمحتوى، وبعض التنبؤات التي يقوم بها كل نظام لتحديد المحتوى الذي قد يكون أكثر ملاءمة لك، بالإضافة إلى عناصر التحكم التي يمكنك استخدامها للمساعدة في تخصيص تجربتك.

وقال كليج: "إنها تغطي الخلاصة والقصص والبكرات وغيرها من الأسطح التي يذهب إليها الأشخاص للعثور على محتوى من الحسابات أو الأشخاص الذين يتابعونهم".

وعلاوة على ذلك، أنشأت Meta أماكن مركزية على فيس بوك و انستجرام حيث يمكن للمستخدمين تخصيص عناصر التحكم التي تؤثر على المحتوى الذي يرونه في كل تطبيق، وأضاف كليج: "يمكنك زيارة تفضيلات الخلاصة الخاصة بك على فيس بوك ومركز التحكم في المحتوى المقترح على انستجرام من خلال قائمة النقاط الثلاث في المنشورات ذات الصلة، وكذلك من خلال الإعدادات".