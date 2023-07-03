تكنولوجيا: موقع يوتيوب يهدد بحظر المشاهدين إذا استمروا في استخدام أدوات حظر الإعلانات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتطلع موقع يوتيوب إلى اتباع نهج أكثر شدة في منع المشاهدين من استخدام أدوات حظر الإعلانات أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة. فوفقًا لتقارير BleepingComputer، نشر بعض الاشخاص لقطات شاشة على Reddit، والتي تظهر إشعارًا منبثقًا يحذرهم من حظر مشغلهم بعد ثلاثة مقاطع فيديو.

يقول التحذير ان منصة يوتيوب ستقوم بحظر قدرة المشاهدين على تشغيل مقاطع الفيديو على المنصة ما لم يقوموا بتعطيل أداة حظر الإعلانات الخاصة بهم أو إضافة موقع الويب إلى قائمتهم البيضاء.

ويتابع الإشعار “تسمح الإعلانات لموقع يوتيوب بالبقاء مجانيًا لمليارات المستخدمين حول العالم“. وللتخلص من الاعلانات، سيتعين على المستخدمين الاشتراك في خدمة YouTube Premium حتى يستمر منشئو المحتوى في الحصول على أموال.

وأكد الموقع للمصدر BleepingComputer أن التنبيهات الجديدة جزء من اختبار صغير. وأخبر متحدث باسم المنشور أن الموقع يُجري تجربة صغيرة على مستوى العالم تحث المشاهدين الذين لديهم أدوات حظر الإعلانات على السماح بالإعلانات علىYouTube أو تجربة خدمة YouTube Premium.

في الوقت الحالي، لا يؤثر هذا النهج الجديد إلا على عدد صغير من المستخدمين، ولم تذكر شركة يوتيوب عدد الأشخاص والمناطق التي تشكل جزءًا من الاختبار.

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