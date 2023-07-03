عدت سما المصري . شمس الكويتية ظهرت شبه عارية وكشفت أجزاء حساسة من جسدها بصور جديدة وفاضحة

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن النجمة شمس الكويتية تصدم الجميع بصور جديدة وفاضحة .. ظهرت شبه عارية وكشفت أجزاء حساسة من جسدها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجئت النجمة شمس الكويتية جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي لظهورها بصورة شبه عارية مثل عادتها، وذلك لاثارة الجدل.

ويذكر أن شمس تخرج في معظم المناسبات والحفلات بملابس شبه عارية لاثارة الجدل من قبل المتابعين.

حيث ظهرت في هذه المرة من خلال طرحها أغنية جديدة بعنوان كهربا، حيث روجت لها وهي ترتدي ملابس شبه عارية.

فور نشرها للاغنية علق المتابعين على الصورة ما بين منتقد ومعجب بها، وبعضهم شامت لها.

نشرت شمس الكويتية صورتها وهي ترتدي “هوت شورت” وتجلس بشكل فاضح كاشفة أجزاء حساسة من جسدها.

وتعد أغنية كهربا هي أولى أغاني ألبومها الجديد باللهجة المصرية والذي يحمل عنوان “شيزوفرينيا”.

وكانت الفنانة الكويتية، قد أثارت الكثير من الجدل أخيرا بفيديو ظهرت فيه تؤدي رقصة جريئة، احتفاء برفع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقيم فيها القيود التي فرضتها على حركة الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونشرت النجمة شمس الكويتية فيديو الرقصة الجريئة، من داخل إحدى الطائرات أثناء أول رحلة سفر لها بعد قرار رفع الحظر وإنهاء إجراءات التباعد في دولة الإمارات، حيث أقامت شمس حفلة رقص على متن الطائرة وظهر معها العديد من الهدايا، كما عبرت عن فرحتها بتلك اللحظات ووثقتها من البداية إلى النهاية.



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