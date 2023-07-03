شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة نقل دردشة واتس آب بين الهواتف عبر "QR code" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، الشركة الأم لـ واتس آب، عن طريقة أسرع و "أكثر خصوصية" لنقل سجل دردشة واتس آب بين جهازين، وستمكّن الميزة الجديدة المستخدمين، لأول مرة، من الاحتفاظ بسجل الدردشة والوسائط بالكامل دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق.

ويتيح واتس آب بالفعل للمستخدمين نقل البيانات عبر الأجهزة، بما في ذلك من أندرويد إلى أيفون والعكس، ومع ذلك، فإن الطريقة الجديدة المستندة إلى QR تعمل فقط مع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل نفسه.

كيف تختلف الطريقة الجديدة؟

كان على مستخدمي واتس آب نسخ بياناتهم احتياطيًا على السحابة ثم استخدام النسخ الاحتياطية السحابية لنقل البيانات بين الأجهزة التي لها نفس نظام التشغيل (كل من iOS و أندرويد)، وتزيل الطريقة الجديدة الحاجة إلى إجراء نسخ احتياطي للدردشات على السحابة، ويُنصح المستخدمون بضرورة نسخ بياناتهم احتياطيًا بشكل منتظم.

وتتطلب الطريقة الجديدة فقط مسح رمز الاستجابة السريعة لنقل الدردشات، علاوة على ذلك ، تتيح الطريقة أيضًا للمستخدمين نقل ملفات الوسائط الكبيرة والمرفقات دون الحاجة إلى نسخها احتياطيًا واستعادتها.

وقالت الشركة "إنها أسرع من النسخ الاحتياطي واستعادة سجل الدردشة الخاص بك ويمكنك الآن أيضًا نقل ملفات الوسائط الكبيرة والمرفقات ، والتي عادة ما تكون كبيرة جدًا بحيث يتعذر الاحتفاظ بها".

كيفية نقل دردشة واتس آب باستخدام رمز الاستجابة السريعة

لنقل محفوظات الدردشة باستخدام الطريقة الجديدة، يجب على المستخدمين التأكد من تشغيل كلا الهاتفين وتوصيلهما بشبكة Wi-Fi نفسها.

لنقل محادثات واتس آب من جهاز قديم إلى جهاز جديد، يجب على المستخدمين

1. افتح واتس آب على الجهاز القديم.

2. اذهب إلى الإعدادات> الدردشات> نقل الدردشة.

3. سيُطلب من المستخدمين الآن مسح رمز الاستجابة السريعة من الهاتف القديم.

4. بمجرد اكتمال عملية المسح، سيُطلب من المستخدمين قبول النقل.

5. انقر فوق قبول وستبدأ عملية النقل.

6. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على المستخدمين البقاء على شاشة النقل حتى اكتمال العملية.

الأمن والخصوصية

يقول واتس آب أن الطريقة الجديدة "أكثر أمانًا من استخدام تطبيقات الطرف الثالث غير الرسمية التي تفتقر إلى ممارسات خصوصية واضحة، وأكثر خصوصية من الخدمات السحابية"، ويضيف أن عملية النقل تتم مصادقتها باستخدام رمز الاستجابة السريعة، ويتم مشاركة البيانات فقط بين الجهازين ويتم تشفيرها بالكامل أثناء النقل.