شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تعتيم صورة منزلك والمعلومات الشخصية على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ميزة التجوّل الافتراضي في خرائط جوجل هي أداة مفيدة تتيح للمستخدمين استكشاف المناطق المجاورة والعثور على المتاجر والطرق والمواقع، حيث أن ميزة التجوّل الافتراضي غير متوفرة على نطاق واسع في العديد من الدول ويمكنك استخدامها لرؤية محيطك أو مكان في عرض تفاعلي بالكامل بزاوية 360 درجة.

ومع ذلك، فإن التجوّل الافتراضي على الخرائط يعرض أيضًا أسماء المحلات التجارية والمباني والسيارات المتوقفة والطرق القريبة، وفي الأساس، يمكنك رؤية كل شيء كما هو في الحياة الواقعية، وكل هذا يأتي على مخاطر الكشف عن كل شيء للعالم ولمنع حدوث ذلك، خصصت جوجل قواعد ولوائح معمول بها.

سياسة خصوصية جوجل:

تؤكد صفحة دعم جوجل الرسمية أن "المجموعات على مستوى الشارع ومسارات الصور يتم تعتيمها تلقائيًا لإخفاء معلومات التعريف مثل الوجوه ولوحات الترخيص"، وأيضًا، إذا كنت الشخص الذي يقوم بتحميل الصورة بزاوية 360 عرضًا ، فلديك خيار اختيار العناصر الموجودة في الصورة التي ستكون مرئية وغير واضحة لاحترام خصوصية الآخرين.

جوجل تتيح للمستخدمين طلب التعتيم:

في حالة وجود شيء ما على خرائط جوجل، تعثرت في أنه كان يجب أن يكون غير واضح أو لا يجب أن يكون بوابة عامة مثل خرائط جوجل، ثم هناك خيار لمطالبة جوجل بالتحقق منه وطمسه، وفي حالة تحميل الصورة بواسطتك أو إذا كنت تعرف شخصًا قام بتحميل الصورة، يمكنك أيضًا أن تطلب منهم تعتيم هذا الجزء من أجلك، ويمكن أن يكون أي شيء - منزلك، ورقم المبنى، والعنوان، ولوحة ترخيص السيارة، وما إلى ذلك، بشكل أساسي أي شيء ينتهك سياسات خصوصية التجوّل الافتراضي التي تساهم بها جوجل.

وإذا كان لديك أيضًا شيء من هذا القبيل وهو يزعجك، فإليك كيفية مطالبة جوجل بطمسه، ولكن قبل ذلك، هناك أشياء معينة تحتاج إلى معرفتها عنها.

وبمجرد تعتيم الصور تكون دائمة، لا يمكن وضوحها مرة أخرى، ولم تعد جوجل تدعم مسارات الصور، لا يمكن نشر مسارات الصور الجديدة على خرائط جوجل، وإذا كانت جوجل لا تملك الصورة، فيجب على مالك الصورة تعتيم الصورة قبل نشرها، ولكن يمكنك إبلاغ جوجل بذلك وتقديم طلب ضبابي.

الخطوات لمتابعة

1. افتح خرائط جوجل باستخدام Chrome أو أي متصفح متوافق آخر.

2. تسجيل الدخول (إن لم يكن بالفعل).

3. الآن، انتقل إلى الموقع حيث تريد أن تضيف جوجل ضبابية (مثل المنزل ولوحة أرقام السيارة والعنوان وما إلى ذلك).

4. انقر على ثلاث نقاط رأسية في بطاقة اسم الموقع واختر "الإبلاغ عن مشكلة".

5. في الصفحة التالية، حدد المبنى أو لوحة الأرقام أو أي شيء تريد الإبلاغ عنه.

6. اختر ما تقوم بالإبلاغ عنه، وقدم سببًا، واملأ كلمة التحقق وعنوان البريد الإلكتروني وهذا كل شيء.

7. اضغط على إرسال لتسجيل الطلب.