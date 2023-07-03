تكنولوجيا: منصة تويتر تفرض حدًا صارمًا على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها كل يوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت منصة تويتر في الحد بشدة من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها يوميًا. فبعد ظهر يوم السبت، قال إيلون ماسك إن الشركة ستقصر الحسابات التي لم يتم التحقق منها على قراءة 600 منشور في اليوم، في حين، سيُسمح للحسابات الجديدة برؤية 300 تغريدة فقط يوميًا.

وفي الوقت نفسه، ستسمح المنصة للحسابات التي تم التحقق منها بقراءة 6000 منشور كل يوم. وبالنسبة لمعظم الأشخاص، هذا يعني أنه في حالة عدم الدفع مقابل Twitter Blue، قد يقتصر الامر على 600 تغريدة.

وبعد أقل من ساعتين، قال ماسك إن تويتر سيخفف “قريبًا” الحدود إلى 8000 للحسابات التي تم التحقق منها و 800 للحسابات الغير مشتركة في Twitter Blue. كما ادعى ماسك أن هذه الحدود “المؤقتة” قد وُضعت لمعالجة “المستويات القصوى من تجريف البيانات” و“التلاعب بالنظام“.

من الجدير بالذكر انه من عدة ايام، بدأت منصة تويتر في منع الأشخاص الذين لم يسجلوا الدخول إلى الموقع من مشاهدة التغريدات. ومثل حد الاستخدام، ادعى ماسك أن تقييد تسجيل الدخول سيكون مؤقتًا فقط وتم وضعه ردًا على برامج كاشطات البيانات.

ولقد اعرب العديد من المستخدمين على تويتر عن مدى انزعاجهم من هذه السياسات الجديدة، ومن غير المرجح ان يؤدي الحد من عدد التغريدات والإعلانات الإضافية إلى إرضاء عملاء الشركة المتبقين.

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