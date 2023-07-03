تكنولوجيا: إطلاق هاتف OPPO Reno 10 Pro Star Sound Edition في الصين بسعر 3899 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo الهاتف الذكي Reno 10 Pro Star Sound Edition في الصين. وسيكون هذا الإصدار متاحًا بكميات محدودة مقابل 3899 يوان (اي حوالي 538 دولارًا أمريكيًا).

يتميز Oppo Reno 10 Pro Star Sound Edition ببطانة من خيوط الذهب وتصميم متدرج غير لامع. كما يتميز الهاتف أيضًا بإضاءة Nebula المحيطة التي تم دمجها مع مجموعة كاملة من السمات المخصصة. ويأتي الهاتف الذكي مع 41 تطبيقًا أصليًا ويومض هذا التصميم عند ورود مكالمة.

بالنسبة للميزات الرئيسية، لا يختلف الإصدار المحدود من Reno 10 Pro Star Sound Edition كثيرًا عن الإصدارات الأخرى. فهو مزود بشاشة بحجم 6.7 بوصة ومعالج MediaTek Dimensity 8200. ويأتي الهاتف الذكي ببطارية بسعة 4600 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

يحتوي إعداد الكاميرا بهاتف Oppo Reno 10 Pro على عدسة مقربة فائقة الإضاءة بدقة 32 ميجابكسل. كما يستخدم Oppo Reno 10 Pro قوة الحوسبة لاستعادة التعبير عن الصور في ظل سيناريوهات مختلفة للضوء الطبيعي. ويمكن أن يحقق ذلك مناظر ثلاثية الأبعاد وظلال ضوئية محسّنة.

يتميز الهاتف الذكي بواجهة ColorOS التي تمكنه من ضبط أداء الوصول إلى الذاكرة ونقل البيانات ديناميكيًا بما يصل إلى 16 ضعفًا. وهذا يحسن بشكل كبير استخدام ذاكرة الجهاز.

يتوفر الإصدار Oppo Reno 10 Pro Star Sound Edition للشراء من JD.com. لا توجد مؤشرات حتى الآن على عدد الوحدات من الإصدار المحدود المتاحة.

المصدر

اعلان





